В європейських країнах набирають популярності “тихі канікули”, ця тенденція дратує роботодавців

“Тихі канікули”, так звані таємні короткі подорожі, поєднані з віддаленою роботою, набирають популярності в різних країнах. Проте, згідно з британською газетою The Sun, ця тенденція дратує роботодавців.

Вирушаючи в коротку відпустку, мандрівники не повідомляють свого начальства про від’їзд, оскільки беруть із собою ноутбук і просто працюють там, де їм зручно, а після завершення робочого дня перетворюються на повноцінного туриста. Логіка співробітника проста – свої функції на роботі він виконує, тому немає необхідності присвячувати про своє місцезнаходження та плани на вихідні боса.

Так, один такий «віддаленик» на ім’я Коннор із Великобританії поділився своїм досвідом проведення таємних відпусток: «Я вилітаю кудись у четвер увечері, а в п’ятницю працюю віддалено, що означає, що як тільки настає 17:00 вечора, я виходжу за двері і прямо вирушаю на вечерю або в бар. Я намагаюся втиснути свої зустрічі в єдиний блок, щоб я мав більше можливостей займатися іншими справами». Наслідуючи свою схему, турист зміг провести довгі вихідні в Нідерландах, Італії та Португалії, і все тому, що він літав таємно.

Хоча ці таємні поїздки можуть здатися втіленням мрії, проте є й підводне каміння. «Якось мені довелося тікати з пляжу, щоб приєднатися до робочої конференції», — згадав чоловік, який не розрахував час відпочинку. Інший раз така поїздка призвела його до конфлікту з командою HR, тому що він опублікував фотографію з Мадейри (Португалія) у своєму обліковому записі в соцмережах, у той час як Великобританія перебувала у суворій ізоляції через ковід. Але це, скоріше, виняток.

Загалом, у більшості мандрівників немає проблем із таємною короткостроковою відпусткою, проте начальство обурюється через набираючу популярність після пандемії коронавірусу тенденції. Очевидно, однією з причин є підозра на розслабленість співробітника.

У статті Skift Роуз Де Вор, засновник мережі туристичних автобусів, пояснила, чому все більше людей, які виконують свої функції поза офісом, віддають перевагу такому формату життя. «Причина, через яку персонал на віддаленні відчуває, що їм потрібно робити таємні поїздки, полягає в тому, що вони не впевнені, як на них подивиться їхня компанія». Незважаючи на невдоволення власників бізнесу, Роуз закликала глав компаній прийняти нову тенденцію, оперувавши тим, що короткочасні поїздки не лише покращують психічне здоров’я їхнього персоналу, а й дозволить їм зберегти кадри на місцях. Втім, важливо, щоби зарплати щоразу вистачало на такі «тихі канікули».