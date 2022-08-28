В Британії на туриста накинулися на сніданку у готелі за накладання великих порцій

Іноземний турист, який захотів скуштувати в ресторані готелю «надто велику порцію», став об’єктом спекотних суперечок в інтернеті. У любові до сніданків він зізнався на Reddit.

Історія наступна: чоловік зупинився в готелі зі своїми дітьми, коли одного ранку стався інцидент за сніданком за системою «шведський стіл». Відпочивальник замовив вафлі, на приготування яких пішов якийсь час, а потім одразу попросив другу порцію, незважаючи на чергу.

Наведемо уривок з його поста: «Минулого місяця я зупинявся в готелі Чикаго зі своїми дітьми, і це місце пропонувало безкоштовний сніданок для гостей. Вони мали одну вафельницю, яка робила по одній вафлі за раз. Це було в невеликій кімнаті на 6 поверсі, де знаходилося близько 20 або більше осіб. Я був голодний, але терпляче чекав у черзі, тому що кожен цикл приготування вафель займає три хвилини. Працювала молода жінка, і як тільки вона вийняла свою вафлю, я подався вперед. Вона налила тісто для другої вафлі, я гадаю, для іншого гостя. Я зажадав ще одну вафлю, але вона заявила, що одного разу ресторан видає лише одну штуку».

Як виявилося, якщо чоловікові хотілося отримати другу вафлю, йому слід було встати в кінець черги і покірно чекати, коли він знову опиниться біля стійки. Це дуже обурило мандрівника. Деякі люди лише частково погодились із ним. Один із них написав коментар підтримки: «Хорошими манерами в такій ситуації було б зробити одну вафлю, а потім повернутися за іншою, якщо це необхідно, знову починаючи з кінця черги. Таким чином, кожен отримує свою першу вафлю якнайшвидше». Інший погодився: «Необдумано затримувати чергу. Він міг би просто повернутися в чергу після того, як вона перестала готувати вафлі».

Тим не менш, більшість людей накинулися на туриста з засуджуючими фразами, загальний посил яких – турист не мав рації у своїх егоїстичних бажаннях поїсти. «Я розумію, ви були засмучені, але це пасивно-агресивна, дрібна, драматична поведінка, яка аж ніяк не допоможе ситуації», «У людини перед вами було більше стриманості та терпіння, ніж у мене», «Особисто я сказав би вам, де ви можете нафарширувати свої вафлі. Вам потрібно взяти себе до рук», – відповіли вони.