В Атлантичному океані зафіксований другий потужний землетрус

Землетрус магнітудою 7,1 знову потряс Південні Сандвічеві острови, заявив сьогодні вранці Геофизический інститут США, цитований DPA.

Землетрус було зареєстровано в 21:33 за Гринвічем, а його епіцентр знаходився на 14 км нижче поверхні землі і приблизно в 150 км від Південних Сандвічевих островів, а також в 2500 км від аргентинського архіпелагу Вогняна Земля.

Національний центр попередження про цунамі США, який зареєстрував землетрус магнітудою 7,2, заявив, що безпосередньої небезпеки для навколишніх прибережних районів немає.

Австралійська метеорологічна служба, яка зафіксувала землетрус силою 6,8 бала, заявила, що небезпеки цунамі немає.

Південні Сандвічеві острови – британська територія в найпівденнішій частині Атлантичного океану.