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Велика БританіяТуризм

В Англії 72-річний пілот ледь не розбився, переплутавши шосе зі злітною смугою

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Англії 72-річний пілот ледь не розбився, переплутавши шосе зі злітною смугою

В Англії 72-річний пілот літака ледь не розбився, переплутавши шосе з двостороннім рухом із злітно-посадковою смугою, пише LADBible.

За даними ЗМІ, легкомоторний літак майже приземлився на трасі поряд із аеропортом Ньюкасла. У ході розслідування з’ясувалося, що за штурвалом перебував 72-річний чоловік, який з висоти польоту переплутав автомобільну дорогу зі смугою. Ситуацію ускладнювало і те, що інцидент стався на ніч.

На щастя, за допомогою авіадиспетчерської служби британцю вдалося посадити літак благополучно. Однак, незважаючи на помилку, йому дозволили продовжити польоти після додаткового навчання, спрямованого на недопущення такої ситуації. Повідомляється, що льотчик на той момент був один на борту.

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