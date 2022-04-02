В Англії не дозволили зліт приватного літака, пов’язаного з російськими олігархами

Міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс заявив, що запобіг у використанні приватного літака, пов’язаного з російськими олігархами.
«Ми не стоятимемо осторонь і дивитимемося, як ті, хто заробив мільйони завдяки заступництву Володимира Путіна, спокійно живуть своїм життям, поки ллється безневинна кров», – написав міністр у соціальній мережі Twitter.
Міністерство транспорту повідомило, що випустило повідомлення для льотчиків (NOTAM) про те, що літаку заборонено виліт із лондонського аеропорту Лутон.
Судно залишиться в аеропорту, поки чиновники з’ясовують, чи воно підпадає під санкції, що забороняють польоти всіх літаків, пов’язаних з Росією.
У відомстві заявили, що поки що не розкриватимуть належність літака. За фактом розпочато розслідування.