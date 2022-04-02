ГоловнаВелика БританіяВ Англії не дозволили зліт приватного літака, пов'язаного з російськими олігархами
Велика Британія

В Англії не дозволили зліт приватного літака, пов’язаного з російськими олігархами

Євгеній Подольський

Міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс заявив, що запобіг у використанні приватного літака, пов’язаного з російськими олігархами.

«Ми не стоятимемо осторонь і дивитимемося, як ті, хто заробив мільйони завдяки заступництву Володимира Путіна, спокійно живуть своїм життям, поки ллється безневинна кров», – написав міністр у соціальній мережі Twitter.

Міністерство транспорту повідомило, що випустило повідомлення для льотчиків (NOTAM) про те, що літаку заборонено виліт із лондонського аеропорту Лутон.

Судно залишиться в аеропорту, поки чиновники з’ясовують, чи воно підпадає під санкції, що забороняють польоти всіх літаків, пов’язаних з Росією.

У відомстві заявили, що поки що не розкриватимуть належність літака. За фактом розпочато розслідування.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsLifeStyleРосіяУкраїнаТуреччинаСШАМедицинаЄгипет

Популярні теми

COVID-19коронавірусВійна РФ проти УкраїниЄвропасанкціїздоров'яПоради туристамАвіаперельотиОмікрон

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал