В аеропорту Лондона наречена втекла від нареченого, прихопивши його речі та гроші

У лондонському аеропорту Хітроу наречена втекла від нареченого, який відійшов до туалету в очікуванні вильоту, з усіма його речами та грошима. Про це повідомляє The Sun.

Як розповіли очевидці, чоловік і жінка у віці приблизно 40 років повідомили співробітникам аеропорту, що вилітають до Риму, щоб одружитися. Однак коли після реєстрації на рейс наречений – імовірно, британець – залишив наречену доглянути її речі і вирушив у вбиральню, жінка втекла з усіма сумками. Чоловік повідомив співробітникам аеропорту, що вона взяла £5000, які він виділив на весілля.

“Він був розбитий – абсолютно невтішний. Виявляється, вони зустрілися зовсім недавно, і він був без розуму від неї”, – розповів очевидець події.

Як з’ясувалося, чоловік зробив пропозицію напередодні вильоту. Знайти жінку поки що не вдалося.

“Співробітники подивилися скрізь – вона зникла. Було навіть незрозуміло, відлетіла вона в іншу країну або вийшла з аеропорту. Зрештою, викликали поліцію. На той момент уже почали сумніватися, що вона назвала своє справжнє ім’я”, – розповіли очевидці.

Представники лондонської поліції підтвердили, що відкрито розслідування.