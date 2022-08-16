Всі розділи
ГоловнаLifeStyleВ аеропорту Лондона наречена втекла від нареченого, прихопивши його речі та гроші
LifeStyleВелика Британія

В аеропорту Лондона наречена втекла від нареченого, прихопивши його речі та гроші

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В аеропорту Лондона наречена втекла від нареченого, прихопивши його речі та гроші

У лондонському аеропорту Хітроу наречена втекла від нареченого, який відійшов до туалету в очікуванні вильоту, з усіма його речами та грошима. Про це повідомляє The Sun.

Як розповіли очевидці, чоловік і жінка у віці приблизно 40 років повідомили співробітникам аеропорту, що вилітають до Риму, щоб одружитися. Однак коли після реєстрації на рейс наречений – імовірно, британець – залишив наречену доглянути її речі і вирушив у вбиральню, жінка втекла з усіма сумками. Чоловік повідомив співробітникам аеропорту, що вона взяла £5000, які він виділив на весілля.

“Він був розбитий – абсолютно невтішний. Виявляється, вони зустрілися зовсім недавно, і він був без розуму від неї”, – розповів очевидець події.

Як з’ясувалося, чоловік зробив пропозицію напередодні вильоту. Знайти жінку поки що не вдалося.

“Співробітники подивилися скрізь – вона зникла. Було навіть незрозуміло, відлетіла вона в іншу країну або вийшла з аеропорту. Зрештою, викликали поліцію. На той момент уже почали сумніватися, що вона назвала своє справжнє ім’я”, – розповіли очевидці.

Представники лондонської поліції підтвердили, що відкрито розслідування.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяCOVID Travel NewsТуреччинаУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму