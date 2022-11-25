В аеропортах Великобританії знімуть обмеження на провезення рідин у ручній поклажі

В аеропортах Великобританії планують зняти обмеження на провезення в ручну поклажу рідин.

Це стане можливим разом із впровадженням спеціальних 3D-сканерів, схожих на комп’ютерні томографи, що дозволить отримувати чіткіші тривимірні зображення вмісту багажу. Такі 3D-сканери багажу зараз продовжують тестувати в аеропортах Лондона Хітроу та Гатвік.

Старі технології огляду у повітряних гаванях Великобританії будуть замінені на нові до літа 2024 року.

На даний момент у ручній поклажі можна провозити рідини в ємностях об’ємом до 100 мл, їхній загальний об’єм не повинен перевищувати 1 л на людину.

Це правило діє з 2006 року, після того як у Великій Британії запобігли серії терактів з «рідкими бомбами».