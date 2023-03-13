Українцям доступний безкоштовний транспорт з Польщі до Великої Британії

Із перших днів повномасштабного вторгнення російських військ на українську землю Велика Британія всебічно підтримує Україну. Для надання допомоги українським біженцям, які тікають від війни, Сполучене Королівство запустило спеціальну програму Homes for Ukraine.

Як працює британська програма Homes for Ukraine

18 березня 2022 р. у рамках підтримки українців, які постраждали від російської агресії, уряд Британії розпочав благодійну спонсорську програму Homes for Ukraine. Згідно з умовами програми Homes for Ukraine, розміщеними на урядовому сайті, британці можуть стати так званими спонсорами для біженців з України, запропонувавши їм житло в своєму домі як мінімум на 6 місяців. Важливо, що спонсором (хостом) може стати не лише людина або сім’я, але також бізнес чи організація. Спонсор може мати будь-яке громадянство та імміграційний статус за умови, що у нього є тимчасовий дозвіл на проживання у Великій Британії терміном не менше, ніж півроку.

Житло спонсори мають надавати виключно безкоштовно. Тож, за визначеною британським урядом схемою, кожне домогосподарство, яке прихистило біженців, отримує щомісячну виплату 350 фунтів стерлінгів для покриття витрат, пов’язаних із поселенням українців. І ця сума не підлягає оподаткуванню.

Програма «Дома для українців» в Шотландії та Уельсі

Від початку британської програми до неї також долучилися Шотландія та Уельс. Але вони обрали трохи іншу стратегію. Спонсорами, або точніше суперспонсорами, для українських біженців виступили безпосередньо уряди цих регіонів, забезпечуючи вимушеним мігрантам житло, догляд та освіту для дітей, медичну допомогу й працевлаштування. Але дуже швидко потік біженців перевищив реальні регіональні можливості.

За повідомленням міжнародного агентства новин BBC, від 24 лютого 2022 р. тільки Шотландія прихистила біля 10 000 українців та видала біженцям 20% з усіх віз, які були оформлені у Сполученому Королівстві. Щоб упоратися з розміщенням мігрантів, уряд вдавався навіть до неординарних кроків – орендував пасажирський круїзний лайнер для розселення людей.

Актуальність програми

Програма «Дома для України» отримала надзвичайну підтримку серед британського населення. Вже у перший день програми Борис Джонсон, нещодавній прем’єр-міністр Великої Британії, повідомив у Twitter, що понад 100 тисяч людей та організацій виявили зацікавленість у підтримці українців, які тікають від російської воєнної агресії. На сьогодні в Англії суттєво скоротилася кількість спонсорів, які можуть надати житло українцям.

У зв’язку недостатньою кількістю необхідного для прийому людей житла з 10 червня 2022 р. Уельс призупинив програму оформлення віз для громадян України. А з 13 липня програму допомоги тимчасово – на три місяці – призупинила й Шотландія.

Що пропонується біженцям в рамках проєкту

Знайшовши спонсора, українські біженці отримують безкоштовне житло на території Великої Британії принаймні на шість місяців. При цьому з дітьми у спонсора обов’язково повинен мешкати один із батьків чи опікун. Як запевнює британський уряд, всі, хто розміщує та спонсорує вимушених мігрантів з України, проходять перевірку біографічних даних та відвідуються представниками місцевої влади. Такий візит має переконати відповідальних осіб у тому, що житло насправді існує та відповідає призначенню.

Приймаюча сторона не має зобов’язання забезпечувати українців їжею та додатковими коштами на проживання. Ступінь гуманітарної допомоги біженцям визначає для себе кожен спонсор в індивідуальному порядку.

Усі діти, які прибувають до Британії за програмою для українців, мають право на відвідування шкіл та дошкільних заходів. Жодних пільг та пріоритету українські учні не мають, але місцеві муніципальні уряди мають пояснити батькам процес прийому до учбових закладів та надати інформацію про наявність вільних місць.

Хто може взяти участь у програмі

У програмі «Дома для України» може взяти участь будь-який українець, якщо він:

має українське громадянство та може засвідчити, що проживав в Україні станом на 1 січня 2022 р. або незадовго до цього;

знаходиться за межами Великої Британії;

знайшов спонсора, який відповідає всім вимогам проєкту та готовий надати житло.

Програма відкрита для всіх, хто на початок січня 2022 р. жив в Україні, а також для найближчих членів їхньої родини (неповнолітніх дітей, дружини/чоловіка, цивільних партнерів, які перебувають у стосунках понад два роки).

Безкоштовний виїзд з Варшави до Британії

19 березня 2023 року відбудеться трансфер з Варшави до Британії. Проїзд відбуватиметься автобусом до Шотландії або Великобританії. У вартість проїзду також включене й харчування. Втім, в трансфер не включене забезпечення житлом.

Для того, щоб скористатися трансфером, потрібно відповідати наступним вимогам:

Бути громадянином України;

Мати спонсора у Великобританії;

Мати британську візу.

Можна також взяти з собою своїх домашніх тварин. Втім, вони мають не регулюватися Агенством охорони здоров’я тварин і рослин Великобританії. Також, ваші улюбленці повинні мати усі необхідні документи, всі щеплення та перебувати на території ЄС щонайменше 90 днів.

Для того, щоб скористатися трансфером, потрібна попередня реєстрація. Під час реєстрації необхідно вказати:

Прізвище та ім’я;

Вашу дату народження;

Ваш номер телефону;

Номер і термін дії вашого закордонного паспорту;

Номер вашої візи;

Вашу електронну адресу;

Дані вашого спонсора: ім’я, телефон, адреса тощо;

Для реєстрації потрібно написати на електронну адресу helenduth40@hotmail.com й вказати усі вищезазначені дані. Якщо у вас виникнуть якісь питання, то можна подзвонити у довідковий центр за номером +44-794 847 6059. Можна скористатися WhatsApp.

Як шукати спонсора в Британії

Звичайно, ідеальний варіант знайти спонсора в Британії – це звернутися до друзів чи знайомих, які перебувають там. Але що робити тому, хто не має таких знайомств? Як діляться власним досвідом українські біженці, які вже виїхали за програмою, ефективним може бути пошук хоста в соціальних мережах, наприклад, у Facebook. Окрім цього, можна знайти контакти британців, які мають бажання допомогти українцям, на спеціально створеному сайті.

Подання заяви та подальший алгоритм дій

Мігранти, які вже визначилися зі спонсором та житлом, можуть подати онлайн заявку на отримання візи за програмою спонсорства для України. Ця заявка повністю безкоштовна, за цією схемою не потрібно сплачувати медичного чи біометричного зборів. Після заповнення заявки заявник має отримати офіційного листа від Британської служби віз та імміграції (UKVI) з підтвердженням дозволу на в’їзд до Великої Британії. І тільки після отримання цього листа вже можна придбати квиток на літак чи інший вид транспорту до Британії.

В момент в’їзду українцю потрібно показати британським прикордонникам свій лист-дозвіл. Тоді прикордонник поставить у паспорті штамп, який на протязі 6 місяців буде свідченням легального перебування мігранта на території Британії. Щоб продовжити своє перебування до трьох років, біженцю потрібно впродовж перших шести місяців після прибуття отримати біометричний дозвіл на проживання (BRP). Він буде доказом імміграційного статусу. Надати біометричну інформацію можна за допомогою програми UK Immigration: ID Checkapp або безпосередньо в одному з центрів подання заявок у Великій Британії.

Побоювання ООН щодо ініціативи

За повідомленням британського агентства новин Reuters, ООН висловила певну стурбованість програмою допомоги «Дома для України» біженцям. Адже, на думку представників організації, програма не надає достатньо безпекових гарантій для мігрантів. ООН стверджує, що є багато повідомлень від українських жінок, які не почуваються в небезпеці через господарів-чоловіків. Тож організація висловила рекомендації щодо необхідності підбирати у якості спонсорів для українських жінок та матерів із дітьми саме пари чи сім’ї, обмеживши допуск до програми самотніх чоловіків.