У Європі почався повний туристичний жах і хаос: багатогодинні черги скрізь, гігантські затримки рейсів

Із затримок та кошмарів в аеропортах і не тільки розпочався «шлях на відпочинок» у тисяч туристів із «цивілізованого світу» – від Великобританії до Австралії. Причина – попит, що різко виріс, з початку пасхальних канікул, помножений на нестачу персоналу через наслідки ковіда. У місцевих ЗМІ туристи скаржаться на кошмар, який їм довелося пережити, і побоюються, що хаос їх наздожене в аеропортах континенту.

Тривалі затримки в аеропортах Великобританії почалися вже о 3-й ночі п’ятниці. “Величезні черги туристів, що відлітають на пляжні курорти, зміилися навколо стійок реєстрації”, – живописують британські ЗМІ. В аеропорту Гатвіг на туристів чекали чотиригодинні черги, в Манчестері – «хаос», туристів також закликали прибувати за три години до вильоту, інакше вони ризикують запізнитися на рейс, тому що в аеропорту немає необхідної кількості співробітників.

«Проблеми викликані нестачею персоналу та проблемами з його новим набором. Найближчими тижнями є ризик, що час очікування у службі безпеки становитиме до 90 хвилин», – заявив Алекс Неш, прес-секретар аеропорту Манчестера. Саме тому туристів просять прибути в аеропорт за три години до вильоту та ще раз перевірити, чи відповідає їхня ручна покладай правилам безпеки, оскільки будь-який додатковий огляд сумок збільшить час очікування».

Туристи ж живописують «пекельні черги» в Манчестері, після яких частині людей похилого віку стало погано зі здоров’ям, а маленьким дітям «довелося мочитися в мішки, куди зазвичай кладуть рідини». Про цей епізод оповідає пара туристів – 32-річний Джек Макін та його 32-річна дружина Лаура Сторі-Макін, які прибули до аеропорту за три з половиною години до вильоту на Мальту. Їм знадобилося п’ять напружених годин, щоб дістатися виходу посадку. Справа в тому, що на два термінали працювала одна зона безпеки з мінімумом працівників. «Всі проходили через одну зону безпеки. То був хаос. Близько п’яти людей обслуговували все це і роздавали таці для багажу. У сім’ї перед нами була дитина, якій стало погано через зневоднення та тепловий удар. Діти мали пісяти в поліетиленові пакети, у яких зазвичай кладуть рідини. Це було жахливо», – розповідають вони. Самі ж туристи, приїхавши до аеропорту о 16:30, все ще стояла в черзі, щоб пройти контроль безпеки о 20:15, а їхній рейс мав вилетіти о 20:05. На щастя, після «пекельного випробування» їхній рейс вилетів на три години пізніше, о 23:15. Перенесли випробування не всі – пара літніх туристів, уже потрапивши на борт, знепритомніла через стрес і проблеми з тиском.

Проблеми також фіксувалися у Хітроу та Бірмінгемі, оскільки десятки тисяч британців намагалися полетіти на південь. На додачу до цього British Airways і easyJet скасували 110 рейсів, посиливши всі складнощі.

Не легше було і «на землі»: у Дуврі, де починається Євротунель, туристи зіткнулися з жахливими пробками. «Ситуація стала найгіршою з Різдва 2020 року, коли Франція закрила свої кордони», – запевняють експерти турагентств, і додають, що «будь-хто, хто сподівається поїхати до Франції на машині в ці вихідні, повинен приїхати раніше і взяти з собою їжу та напої». .

З поромами також є проблеми: хаос у поромній службі P&O після масового звільнення персоналу, шторм на морі, сніг та технічні проблеми – все об’єдналося проти туристів. А їх у вихідні очікується не менше 40 тис. А загалом – понад 21 млн.

Не тільки у Великій Британії туристам доводиться постраждати – в Австралії, в Сіднеї, туристи, що рвонули на відпочинок після ковіда, скаржаться на масові затримки. Начальник аеропорту Сіднея заявив, що «недосвідчені» мандрівники сприяли «ідеальному шторму», що викликав серйозні затримки. Туристи ж описують ситуацію як «пекло», кадри з аеропорту показали черги, що звиваються, тягнуться через термінали і за їх межі, багато рейсів знову ж таки довелося затримати. Проблема та сама: брак персоналу. «Коли лише дві людини керують усією худобою… звичайно, будуть проблеми», – не без гумору заявляють у соцмережах австралійці. Чиновники також посилаються на кадрові проблеми через правила тісного контакту з Covid-19. “Кількість трафіку зростає, мандрівники недосвідчені після двох років без поїздок, а правила тісного контакту ускладнюють заповнення змін і персонал аеропорту”, – запевняють вони.

При цьому на шторм чекають і при поверненні британців з курортів – наприклад, аеропорти в Іспанії не повідомляють про рівні затримок, але вже попереджають туристів про той час, коли їм потрібно до вильоту в аеропорту. Мадридський аеропорт Барахас заявляє, наприклад, що це щонайменше за дві-три години до вильоту, «щоб зареєструвати багаж та пройти контроль безпеки». «Майте на увазі, що у свята чи в особливі дні може бути багато людей. Ви завжди повинні стежити за моніторами або інформаційними панелями щодо стійок реєстрації та виходу на посадку, що відповідають вашому рейсу, оскільки у виняткових випадках можуть відбутися зміни в останню хвилину», – попереджають туристів.

У Барселоні повідомлення таке: «Пасажир повинен перебувати на стійці реєстрації щонайменше за 3 години до вильоту за розкладом для нешенгенських рейсів, а для шенгенських та внутрішніх рейсів: за 2 години до вильоту за розкладом. Зверніть увагу, що може бути багато людей у періоди пікових поїздок або у дні особливих подій. Мінімум за дві години рекомендують туристам прибути і аеропорти Пальма-де-Майоркі, Малаги та Аліканте.