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У Великобританії відкрили найглибший готель у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Великобританії відкрили найглибший готель у світі

Новий незвичайний готель з’явився в Уельсі. Він розташований на глибині 419 метрів. Щоб потрапити до номерів, гостям потрібно пройти 45 хвилин горами і спуститься в шахту.

Власники Deep Sleep попереджають, що температура шахти – 10 градусів. Але кімнати утеплені, тож гості повинні почуватися комфортно.

Готель працює один день на тиждень – по суботах. Доступно п’ять кімнат: чотири дерев’яні будиночки та підземний грот. У всіх є базові зручності, туалет, вода та електрика, працює Wi-Fi. Пропонують сніданок та вечерю. У середньому номер коштує від 640 до 700 євро за ніч.

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