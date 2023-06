У Великобританії відкрили найглибший готель у світі

Новий незвичайний готель з’явився в Уельсі. Він розташований на глибині 419 метрів. Щоб потрапити до номерів, гостям потрібно пройти 45 хвилин горами і спуститься в шахту.

Власники Deep Sleep попереджають, що температура шахти – 10 градусів. Але кімнати утеплені, тож гості повинні почуватися комфортно.

Готель працює один день на тиждень – по суботах. Доступно п’ять кімнат: чотири дерев’яні будиночки та підземний грот. У всіх є базові зручності, туалет, вода та електрика, працює Wi-Fi. Пропонують сніданок та вечерю. У середньому номер коштує від 640 до 700 євро за ніч.

Now THAT’S a deep sleep! The world’s deepest hotel has opened 1,375ft underground https://t.co/Kijec4aHFo pic.twitter.com/OD8KAUyjE1

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 8, 2023