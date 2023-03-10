У Великобританії, вбитий горем пасажир покурив у туалеті і побився зі стюардесою

Пасажир літака напився пива перед рейсом, покурив у туалеті літака та влаштував бійку на борту — за неадекватні витівки чоловік отримав умовний термін. Про це пише Mirror.

46-річний Патрік МакДонах одразу після похорону своєї бабусі в Дубліні сів на рейс авіакомпанії Ryanair у Брістоль. Убитий горем чоловік прибув до аеропорту у нетверезому стані, оскільки випив близько семи літрів пива. У польоті пасажир вирішив таємно покурити, проте стюардеса відчула сигаретний дим у вбиральні і знайшла викинутий недопалок, про що попередила командира повітряного судна.

Після приземлення МакДонах хотів швидше покинути борт і посварився з пасажиром, що сидів поруч. Коли до суперечки приєдналися інші попутники та члени екіпажу, чоловік вчинив бійку: він вдарив одного сусіда і бахнув головою стюардесу. Після туриста затримала поліція.

На своє виправдання порушник заявив, що не пам’ятав нічого, що відбувалося після похорону бабусі, оскільки був дуже засмучений, крім того, чоловік сказав, що випив уперше за 12 років.

МакДонаха засудили до умовного ув’язнення на півроку, чоловік також отримав 120 годин громадських робіт та зобов’язання виплатити кожній жертві нападу компенсацію у розмірі 150 фунтів стерлінгів та 350 фунтів стерлінгів на покриття судових витрат.

Раніше повідомлялося про пасажира, який напав на стюардесу, вдаривши її в шию зламаною металевою ложкою. Він також спробував відчинити двері літака.