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У Великій Британії відкрили найглибший готель у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Маршрут побудований: чим дивує найглибший готель у світі

Готель “Глибокий сон” розташований на глибині 419 метрів у занедбаній сланцевій шахті Кумортін і претендує на звання найглибшого об’єкта розміщення у світі. Щоб потрапити в номери, гостям потрібно пройти нелегкий шлях: 45 хвилин крутим і складним маршрутом у горах і спуститися в шахту.

Як зазначає видання Daily Mail, власники Deep Sleep попереджають, що температура шахти – 10 градусів. Але кімнати утеплені товстими стінами, тож гості повинні почуватися комфортно. До послуг гостей чотири номери з двома односпальними ліжками та “романтична” кімната – підземний грот. У всіх є базові зручності, туалет, вода та електрика, працює Wi-Fi. У шахті є навіть проточна вода із джерела.

У Великій Британії відкрили найглибший готель у світі

Готель працює лише один день на тиждень – по суботах. Потенційних гостей у суботу ввечері неподалік уельського міста Блайнай Фестініог зустрічають гіди. Потрібно пройти близько 45 хвилин горами “крутим маршрутом, але з красивими краєвидами”, – описує подорож джерело.

Потім зупинка в котеджі, щоб “підготуватися до спуску до пекла з шоломом, ліхтариком, упряжжю та гумовими чоботями”. Подолавши складний маршрут через шахту, яка працювала приблизно з 1810 по 1939 рік, гості пройдуть стародавніми сходами та напівзруйнованими мостами.

У Великій Британії відкрили найглибший готель у світі

Спуск до готелю займе близько години – шляхом гід надасть “багато історичної інформації” про життя чоловіків та хлопчиків, які працювали в шахті.

У Великій Британії відкрили найглибший готель у світі

“Потім ви можете вирушити у своє ліжко для дуже глибокого сну”, – наголошується на сайті готелю.

Гід та технічний персонал залишаються на ніч у готелі, а сніданок – закуски та гарячий напій – приносять о 8 ранку.

У Великій Британії відкрили найглибший готель у світі

Потім настає час підніматися на поверхню, щоб знову побачити денне світло.

На офіційному сайті готелю зазначено, що стандартний номер на двох коштує 350 фунтів, а ніч на двох у відокремленому гроті коштуватиме 550 фунтів.

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