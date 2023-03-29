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Велика Британія

У Великій Британії, в’язень попросив винагороду за свою затримання

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В'язень, що втік, попросив винагороду за свою затримання

Поліція в Англії запропонувала винагороду за інформацію про чоловіка, що втік, і отримала відповідь від порушника закону.

За інформацією Daily Mail, поліція британського графства Сассекс розшукує 32-річного Кертіса Харрісона.

“Оголошення про розшук Харрісона поліція Сассекса розмістила на своїй офіційній сторінці у Facebook, додавши фотографію втікача та докладну інформацію про те, як зв’язатися з владою за наявності будь-якої інформації про місцезнаходження порушника. У оголошенні сказано, що злочинець порушив умови умовно-дострокового звільнення”, – пише видання.

За інформацію запропонували 500 фунтів стерлінгів та отримали відгук.

Один із користувачів з фотографією Харрісона на аватарі відповів поліції: “Я з радістю заберу ці 500 фунтів”, а потім додав: “Заплатіть мені 500 фунтів, я сам здамся”.

Інший користувач соцмережі зреагував: “Кертіс Харрісон, я укладу з тобою угоду. Скажи мені, де ти, і я дам тобі 500 фунтів стерлінгів, обіцяю”.

Кертіс із гумором відповів: “Ні, у вас у профілі фотографії кішок”.

У Великій Британії, в'язень попросив винагороду за свою затримання

Пізніше всі повідомлення від імені розшукуваного були вилучені, а один із коментаторів оригінальної публікації написав: “Коли його нарешті спіймають, докиньте йому ще 10 років”.

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