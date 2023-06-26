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Велика БританіяТуризм

У Великій Британії пілоти відмовилися саджати літак через вперту пасажирку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Англії пілоти відмовилися саджати літак через вперту пасажирку

Надзвичайно вперта пасажирка рейсу TUI Airways відмовилася пристібати дитину під час польоту та змусила пілотів нарізати кола у небі, передає Manchester Evening News. В аеропорту на порушницю вже чекали правоохоронці.

Літак прямував з грецького острова Кос до Манчестера 21 червня. Повітряне судно мало вилетіти о 13:25, але сталася несподівана шестигодинна затримка. Все через пасажирку та її дитину.

“Перед тим, як ми злетіли, стюардеси перевірили ремені безпеки. Одна з пасажирок просто відмовилася пристібати дитину”, – розповідає очевидець.

У Великій Британії пілоти відмовилися саджати літак через вперту пасажирку

Зрештою, жінку вдалося вмовити, проте перед приземленням історія повторилася. Стюардеси доповіли про ситуацію пілотам, які відмовилися саджати літак доти, доки дитина не буде пристебнута відповідно до правил безпеки. Літак почав нарізати кола у небі.

“Пасажири кричали, злилися, говорили їй сісти і називали її егоїсткою. Умовити її вдалося лише капітанові повітряного судна. Як тільки ми приземлилися, у літак увійшла поліція, і жінку повели”, – додав пасажир рейсу.

Після інциденту авіакомпанія опублікувала заяву.

“Підтверджуємо, що вчора рейс TOM2309 зіткнувся із затримками через неприємного пасажира на борту. Безпека наших клієнтів та екіпажу завжди є нашим найвищим пріоритетом, і ми дотримуємося політики абсолютної нетерпимості до порушень порядку на наших рейсах. Поліція зустріла жінку під час посадки. літака. Ми хотіли б вибачитися за доставлені незручності та подякувати клієнтам за їхнє терпіння та розуміння”.

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