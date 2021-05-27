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У Великобританії пляшка вина, присвячена Наполеону Бонапарту, була продана за 21000 фунтів стерлінгів

За даними Decanter, в ході інтенсивних торгів на аукціоні Christie’s була продана пляшка вина 1821 року за 21000 фунтів стерлінгів.

Організатори заявили, що покупець Christie’s у Великобританії купив пляшку, яка «ймовірно, є однією з 12 пляшок, що залишилися в світі».

Колись це вино було частиною рідкісного і популярного ящика солодких вин, зарезервованого для Наполеона в тюрмі на острові Святої Єлени в центрі південної частини Атлантичного океану.

Вино, відоме як Grand Constance 1821, прославилося понад століття тому. До 19 століття його шанувальниками були від Джорджа Вашингтона до короля Георга III і Фрідріха Великого.

Наполеон Бонапарт, одна з найбільш суперечливих історичних постатей, народився в 1769 році, але його ім’я прославилося з початком Французької революції 1789 року.

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У 1798 році він очолив французьку кампанію в Єгипті, він також окупував ряд європейських країн і двічі став імператором Франції. Він помер 5 травня 1821 року.

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