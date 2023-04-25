Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяУ Шотландії продають острів за ціною квартири
Велика БританіяТуризм

У Шотландії продають острів за ціною квартири

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Шотландії продають острів за ціною квартири

Шотландський безлюдний острів Барлокко виставлений на продаж — покупець отримає унікальне місце зі своїми природними особливостями проживання за невелику суму.

Новому власнику острів коштуватиме 190 тисяч доларів — як повноцінне житло.

За інформацією New York Post, Барлокко розташований біля південного узбережжя Шотландії, а найближче місто Гейтхаус-оф-Флі знаходиться за дві години шляху на човні.

У Шотландії продають острів за ціною квартири

“Живописний райський куточок пашить зеленню і простягається приблизно на 10 гектарів. На Барлокко немає людей, будинків та споруд, але є гальковий пляж та багато роботи.

Затишний острів є домом для диких тварин та однією з найбільших колоній морських птахів у регіоні. Тут також росте низка рідкісних рослин, у тому числі ароматна орхідея”, – пише видання.

“Тут ви можете сховатися від шуму і суєти повсякденного життя і насолодитися тишею і спокоєм в оточенні красивих пейзажів. Гальковий пляж — ідеальне місце для знайомства з островом, купання в воді, що бадьорить, або пікніка на березі”, – сказав Аарон Едгар, співробітник агентства з нерухомості Galbraith Group, інтерв’ю New York Times.

У Шотландії продають острів за ціною квартири

За словами іншого агента Девіда Коррі, у зв’язку з тим, що острів рясніє флорою, фауною та природними формами рельєфу, земля є “дільницею особливого наукового інтересу”. Новому власнику непросто її забудовуватиме.

“Це значно обмежить можливість отримання дозволу на будівництво будь-якої постійної споруди чи житла. Єдиний варіант – автономні рішення, такі як сонячна енергія”, – сказав Коррі.

Незважаючи на можливі проблеми, компанія відзначає “високий попит” на шотландські острови і очікує на великий інтерес серед покупців.

“Ми бачимо високий попит з боку внутрішніх та міжнародних сторін на приватні острови, кілька об’єктів у Шотландії ми вже продали”, – додає Едгар.

Видання додає, що фірма раніше займалася продажем острова Літтл Росс площею 11,7 га, у 2017 році землю було продано за 400 тисяч доларів.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Шотландії турист зняв на фото Лох-Неське чудовисько

Туризм
Турист Джон Пейн під час відпочинку біля озера Лох-Нес...

“Люди плакали, і стояв нестерпний шум”: Крило літака спалахнуло під час польоту

США
Аварійною посадкою з пожежею завершився рейс з Единбурга до...

Складено рейтинг найінстаграмніших міст світу у 2023 році

Велика Британія
Багато людей шукають місце для подорожі не тільки для...

Як відзначають Новий рік у популярних у туристів країнах світу

В'єтнам
Викинути сміття з вікон, влаштувати пожежу, наступити на граблі...

В аеропорту Глазго тисячі пасажирів евакуювали через попередження про бомбу

Велика Британія
Пасажирів аеропорту Глазго було евакуйовано в понеділок, поки сапери...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропакурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму