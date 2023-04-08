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Велика БританіяТуризм

У мережі засудили королівського гвардійця, який накричав на туристку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У мережі засудили королівського гвардійця, який накричав на туристку

Королівського гвардійця розкритикували в мережі після того, як закричав на туристку в Букінгемському палаці. Про це пише New York Post.

Відео з подією в Лондоні набрало понад 25 мільйонів переглядів та тисячі коментарів у TikTok. На кадрах видно, як жінка стоїть поряд із гвардійцем та посміхається для фотографії. Потім щось раптово виводить його з себе: ймовірно, туристка його зачепила.

“Не чіпайте королівського лейб-гвардійця!” – гнівно прокричав в обличчя жінці він.

У мандрівниці поведінка чоловіка викликала переляк. Після публікації ролика в мережі, багато користувачів стали на бік жінки, вимагаючи звільнити “грубіяна” з лав охорони монаршої родини.

Однак деякі все ж таки стали на бік гвардійця, нагадавши, що він знаходився на робочому місці і не є пам’яткою.

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