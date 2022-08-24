У Хорватії британку, яка відпочивала на пляжі, вдарила блискавка на очах у дочки

У Хорватії у 47-річну туристку з Великобританії вдарило блискавкою під час відпочинку на пляжі. Про це повідомляє видання Mirror.

Інцидент стався вдень 20 серпня 2022 року на курорті Спліт. Жінка разом із дочкою відпочивали на пляжі, як раптово зіпсувалася погода. Коли вони побігли у бік готелю, в британку вдарила блискавка.

Те, що трапилося, помітив медичний працівник, який був присутній на змаганнях з тріатлону — він реанімував жінку, а потім передав її бригаді екстреної служби.

Наразі постраждала перебуває у лікарні, у неї травма голови та множині опіки тіла.