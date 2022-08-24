Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяУ Хорватії британку, яка відпочивала на пляжі, вдарила блискавка на очах у...
Велика БританіяТуризмХорватія

У Хорватії британку, яка відпочивала на пляжі, вдарила блискавка на очах у дочки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Donate
У Хорватії британку, яка відпочивала на пляжі, вдарила блискавка на очах у дочки

У Хорватії у 47-річну туристку з Великобританії вдарило блискавкою під час відпочинку на пляжі. Про це повідомляє видання Mirror.

Інцидент стався вдень 20 серпня 2022 року на курорті Спліт. Жінка разом із дочкою відпочивали на пляжі, як раптово зіпсувалася погода. Коли вони побігли у бік готелю, в британку вдарила блискавка.

Те, що трапилося, помітив медичний працівник, який був присутній на змаганнях з тріатлону — він реанімував жінку, а потім передав її бригаді екстреної служби.

Наразі постраждала перебуває у лікарні, у неї травма голови та множині опіки тіла.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяCOVID Travel NewsТуреччинаУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму