У Європі з’явився новий тренд у подорожах на літо-2023

У Європі росте тренд на «все включено», і навіть інші способи заощадити відпочинку без особливої втрати його якості. Такий висновок можна зробити з оцінки основних трендів на літо-2023, які проаналізувала Всесвітня рада з подорожей та туризму (WTTC). Компанія, чия штаб-квартира розташовується в Лондоні, загалом озвучила оптимістичні оцінки — туризм на Землі відновлюється, а європейські столиці «попереду всієї планети», причому найшвидше відновлюється Париж. Проте очевидні й менш оптимістичні тренди.

Середній європеєць, зазначається в аналізі, планує витратити на відпочинок 1-2 тис. євро. Проте загальний тренд такий — європейці тепер шукають дешевшого відпочинку та різноманітних способів заощадити. Серед них — вже згадуване зростання попиту на «все включено» – його оберуть 12% опитаних, ще 18% планують заощадити на покупках у туристичних місцях, а 15-16% мають намір вибирати дешевше житло та доступніші ресторани.

В цілому ж WTTC, що базується у Великій Британії, намагається створити у своєму звіті оптимістичну картину. Вони запевняють, що «стрімке відновлення» туризму зафіксовано у п’яти найпопулярніших містах Західної Європи, а саме у Лондоні, Парижі, Берліні, Римі та Мадриді. У 2019 році ці міста принесли національній економіці 83,5 мільярда доларів, а у 2022 році досягли 85% від цього рівня, показавши результат у 71 млрд. Найшвидше «одужує» Париж, який у 2019 заробив на туризмі $38 млрд., а в 2022 – 94% від цієї суми або 35.7 млрд. Берлін досяг 82% від доковідного рівня і отримав з туристів $7.7 млрд. Про Лондон сказано, що він “трохи відстав від Берліна” з точки зору покращення ситуації, але заробив на туристах $15 млрд.

«Споживачі знову прямують до п’яти найпопулярніших міст Європи. Обмеження на поїздки, зняті в Китаї, також мають залучити багато відвідувачів до Європи», – розраховують експерти туризму. Крім того, Європою планують їздити і умовно-внутрішні туристи з інших країн ЄС: частка тих, хто хоче поїхати в іншу європейську країну, збільшилася на 13% до 2021 року і сягнула 63%.