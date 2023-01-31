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Велика БританіяТуризм

У Британії заарештували стюардесу за те, що вона була п’яною під час польоту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Британії заарештували стюардесу за те, що вона була п'яною під час польоту

Представник британської поліції підтвердив факт арешту стюардеси British Airways. Її затримали перебування на борту у стані алкогольного чи навіть наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє видання The Sun.

Згідно з новинами, пасажири в стані шоку спостерігали, як озброєні поліцейські виводять із літака Airbus A320 бортпровідницю.

Поліцію було викликано для зустрічі рейсу BA2601 авіакомпанії British Airways, що летів з Гран-Канарії до лондонського Гатвіка минулого четверга. Пілоти зв’язалися «з землею» через рацію, щоб поділитися своїми побоюваннями з приводу стюардеси. Повідомлялося, що колеги не лише підозрювали, що член екіпажу була п’яною, а й побоювалися, що вона може бути під впливом заборонених коштів.

41-річна стюардеса не пройшла тест на алкотестер після прибуття в аеропорт Гатвік і була негайно взята під варту для допиту. Представник поліції підтвердив: «Співробітники поліції заарештували 41-річну жінку за підозрою у виконанні своїх обов’язків у разі перевищення встановленого ліміту алкоголю, що суперечить Закону про залізниці та транспорт 2003 року. Вона була звільнена під заставу в очікуванні подальших розслідувань».

Встановлена законом межа вмісту алкоголю в крові для пілотів та бортпровідників становить лише 20 проміле. Зазвичай членам екіпажу рекомендується припинити вживати алкоголь за вісім годин до польоту, щоб уникнути порушень.

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