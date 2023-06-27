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Велика БританіяТуризм

У Британії відвідувачам цього острова повернуть гроші у разі дощу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Британії відвідувачам цього острова повернуть гроші у разі дощу

Оригінальну рекламну акцію пропонують британцям на острові Уайт, одному із найстаріших внутрішніх курортів.

Як уточнює видання The Sun, унікальну пропозицію представила одна з поромних компаній, що доставляють туристів на острів із Саутгемптона. Відпочиваючим обіцяють повернути гроші у разі, якщо дощова погода зіпсує їхню відпустку. Зважаючи на постійні опади на британських островах, ймовірність такого результату цілком можлива.

Туристи отримують від компанії ваучер із “гарантією сонячної погоди” або відшкодування збитків, якщо поїздку буде перервано дощем. Щоправда, не обійшлося і без кількох обмежень.

“По-перше, це терміни перебування – туристи мають придбати путівку на острів Уайт на термін не менше п’яти ночей. Відшкодування вони отримають лише у випадку, якщо щонайменше один день їхнього перебування буде зіпсований дощем тривалістю понад вісім годин. Туристи повинні будуть надіслати фотографію зірваної відпустки та номер бронювання електронною поштою Також ця пропозиція діє тільки для туристів, які подорожують островом на власному транспортному засобі, такому як автомобіль, мікроавтобус, будинок на колесах або мотоцикл. “, – наводить подробиці операції видання.

Туристи, які виконали всі умови, мають шанс отримати купон на відшкодування витрат. Щоправда, його можна буде використовувати тільки в цієї ж компанії як плату за відпочинок наступного літа.

Зазначимо, що острів Уайт – один із історичних курортів Великобританії. Пропагувати відпочинок тут розпочала ще королева Вікторія. На ньому знаходяться найстаріший у країні парк розваг та залізниця на паровій тязі.

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