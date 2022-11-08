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У Британії готель відмінив бронювання весілля на користь біженців

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Готель відмовив туристам, що запланували весілля, і віддав перевагу розмістити біженців

Британська пара залишилася розчарована раптовим рішенням готелю скасувати їхню броню і розмістити в номерах іммігрантів, що шукають притулок. Про це пише Express.

74-річний Кріс Уайз (Chris Wise) та його наречена 68-річна Керол Хараган (Carole Haragan) запланували відзначити весілля в готелі в Ешфорді, графство Кент, на серпень 2023 року. Британці зізналися, що вони кілька місяців шукали «ідеальне місце» для урочистостей, тож вирішив внести заставу заздалегідь. Однак нещодавно з’ясувалося, що броню туристів було скасовано — готель пояснив відмову необхідністю розмістити прохачів притулку.

«Готель звинувачує уряд, але це комерційне рішення. Вони закрили для броні всі номери до кінця грудня наступного року (2023 року) – за це вони отримають сотні тисяч фунтів стерлінгів», – розкрив справжні уподобання власників готелю Уайз.

За словами голови міської ради Ешфорда, рішення звільнити номери для біженців нав’язане Міністерством внутрішніх справ. Місцева влада вважає, що відомство «використовує округ як легке вирішення національної стратегічної проблеми», ігноруючи інтереси графства та демонструючи повну зневагу до людей.

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