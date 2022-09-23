NYT: Бортпровідники змусили пасажирку-інваліда добиратися до туалету повзком

Британська пасажирка-інвалід поскаржилася, що бортпровідники змусили її пережити принизливий і ганебний політ. Про це повідомляє New York Post.

За даними видання, Дженні Беррі (Jennie Berry), яка активно виступає за права людей з обмеженими можливостями, летіла з Англії разом зі своїм молодим чоловіком. Вона попросила у членів екіпажу інвалідний візок, щоб доїхати до туалету.

@wheelie_good_life Here’s how I had to get to the toilet on my recent Albastar Airlines flight. They told me I should wear a nappy and wee in my seat instead of having an aisle chair onboard… ♬ original sound – Jennie Berry

Однак на борту не виявилося жодних засобів для транспортування пасажирів-візочників, члени екіпажу відповіли, що «інваліди мають літати у памперсах». В результаті британці довелося добиратися до туалету поповзом, тоді як бортпровідники продовжили подавати на борту їжу та напої.

Молодий чоловік Беррі зняв на відео, як жінка, відштовхуючись руками від підлоги, переміщається проходом. Згодом цей ролик пара виклала до мережі.

Наприкінці червня бортпровідники британського лоукостера Jet2 відмовилися допомагати літньому інваліду-візочнику вийти з літака. У результаті мандрівнику довелося вибиратися з лайнера самостійно – повзком, чіпляючись руками за спинки крісел.