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Туристка з Великобританії забронювала розкішне житло і виявила там екскременти

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Airbnb

Туристка із Великобританії вирушила на фестиваль мистецтв до Шотландії. Місце для ночівлі жінка забронювала через сервіс Airbnb у Единбурзі. У “розкішній квартирі” на неї чекав неприємний сюрприз, повідомляє Daily Record.

Вартість ночі в квартирі в центрі міста коштувала туристці 393 фунти стерлінгів. За сім днів жінка заплатила 2750 фунтів. Однак щойно вона переступила поріг квартири, їй захотілося вимагати гроші назад. Меблі в квартирі виявилися старими, деякі її частини трималися на скотчі, як і дверні ручки. Повсюди лежали пил, чиєсь волосся, сміття. На тканинах з’явилася пліснява.

“Коли ми приїхали, ми виявили сечу та серветку у туалеті, що не віщувало нічого гарного. (…) Ванна кімната теж відчайдушно потребувала прибирання: і тумби, і раковина були брудними, унітаз теж”, – згадує туристка.

Британка звернулася до служби розміщення. Вона хотіла або зажадати провести прибирання або повернути гроші за орендовані апартаменти. Проте прохання туристки співробітники Airbnb проігнорували. Їй лише надіслали купон у розмірі 750 фунтів стерлінгів для використання під час наступної подорожі.

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