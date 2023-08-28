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Туристка з Великобританії прилетіла до Туреччини для схуднення, але померла у лікарні

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристка з Великобританії прилетіла до Туреччини для схуднення, але померла у лікарні

В Анталії, турецькому курортному місті, сталася трагічна ситуація, пов’язана з туристкою з Великобританії, яка приїхала із наміром скинути вагу за допомогою хірургічного втручання. На жаль, її життя закінчилося на операційному столі в процесі резекції шлунка.

Джанет Севідж, 54 роки, вирушила до південної провінції Анталія з надією на популярну хірургічну процедуру, яка допомагає впоратися з надмірною вагою, зменшуючи апетит. Однак, незважаючи на стандартність операції та досвід медичного персоналу, операція принесла несподіваний результат: аорта розірвалася, викликавши швидку кровотечу.

Лікарі боролися за життя пацієнтки, але зусилля виявилися марними. Джанет померла через крововтрату на операційному столі.

Варто зазначити, що багато європейців та британців приїжджають до Туреччини для медичного туризму, включаючи резекцію шлунка, пластичну хірургію, стоматологію та інші види медичних втручань. Основна причина – відносно доступні ціни на медичні послуги.

Але незважаючи на досвід та професіоналізм лікарів, медичний туризм завжди несе ризики. Наприклад, розрив аорти, який часто закінчується смертю, є складною проблемою, навіть при оперативних втручаннях.

Такі інциденти наголошують, що навіть при виборі досвідчених клінік та лікарів, медичні процедури завжди пов’язані з певними ризиками, і необхідно ретельно зважувати всі аспекти перед ухваленням рішення.

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