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Туристка з Британії почала заробляти чималі гроші подорожуючи по світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Дівчина вирушила подорожувати і навчилася заробляти сотні тисяч гривень

Британська туристка із Суррея вирушила подорожувати під час дистанційного навчання у 2019 році і з того часу добилася заробітку в 10 тисяч фунтів стерлінгів (425 тисяч гривень) на місяць.

За словами 22-річної Луїзи Трумен (Louise Truman), під час пандемії вона перейшла на онлайн-навчання та змогла знайти віддалену роботу маркетологом. Це дозволило їй працювати з будь-якої точки світу — Коста-Ріки, Танзанії, Таїланду, Перу, Південної Кореї — і при цьому отримувати добрі гроші.

Ролики з її подорожей TikTok почали збирати мільйони переглядів. В результаті на Трумен посипалися пропозиції щодо співпраці з різних компаній. За словами британки, вона навчилася заробляти десятки тисяч фунтів стерлінгів (сотні тисяч гривень).

«Ніколи у житті я не бачила стільки грошей. Це класний баланс між роботою та особистим життям», – розповіла вона. Британка додала, що зараз більшу частину доходу вона отримує від угод із різними компаніями.

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