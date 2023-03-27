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Туристка вимагає від British Airways повернути гроші після того, як поряд з нею у літаку помер пасажир

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Пасажир Singapore Airlines пригрозив бортпровіднику скинути його з літака за відмову принести води

Пасажирка авіакомпанії British Airways під час польоту стала випадковим свідком смерті людини. Жінка стверджує, що внаслідок інциденту вона та її родина зазнали сильної психологічної травми, і тепер вимагає гроші з перевізника. Daily Star розповіли подробиці того, що сталося.

На сторінці British Airways у соцмережі було опубліковано коментар незадоволеної пасажирки. Вона скаржилася, що під час польоту стала очевидцем надання невідкладної допомоги, а потім і смерті людини. Жінка стверджує, що не тільки вона, а й її діти зазнали серйозного потрясіння, за що розраховує отримати компенсацію.

Претензії до компанії пасажирка на цьому не закінчилася. Її не влаштувало й те, що під час польоту вона не отримала оплаченого обіду та напоїв. Жінка доповнила свій коментар тим, що через затримку рейсу у дітей було порушено режим дня. Мандрівниця додала, що вся родина, яка стала свідками того, що сталося, страждала на безсоння і важко переживала наслідки інциденту.

Продовжуючи свій коментар, жінка повідомила, що чекала від авіакомпанії особистого поводження з вибаченнями і пропозицією про компенсацію шкоди. Підсумувала незадоволена клієнтка тим, що запитала British Airways про готовність відшкодувати збитки за зірваний рейс. Представники авіакомпанії у відповідь повідомили, що безпека пасажирів – їхній головний пріоритет, у той момент екіпаж був зосереджений на наданні допомоги людині, яка цього справді потребувала.

Серед користувачів соціальних мереж незадоволена жінка підтримки не отримала. Її засудили за те, що в цій ситуації вона думала лише про себе, забуваючи про те, що довкола є й інші люди. Коментатори наголосили, що замість співчуття до людини жінка турбувалася лише про те, що не отримала обіцяного обіду. Пізніше повідомлення зі сторінки British Airways було видалено, але на той час його вже встигли поширити в інтернеті.

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