Туристка відпочила на знаменитому курорті для вечірок та раптово стала зіркою сайту для дорослих

Приємний вечір з інтимом на знаменитому курорті для вечірок обернувся для британської туристки неприємним сюрпризом. Один із запрошених їй у номер для інтимних розваг знімав процес на відео — у результаті, хоча туристка і виявила факт запису, вона все одно стала зіркою порносайту. У справі розуміється грецька поліція.

Як повідомляють грецькі ЗМІ, 19-річна туристка з Великобританії відпалювала на відомому грецькому курорті Фаліракі на Родосі. Курорт у тому числі відомий жвавим нічним життям. І ось під кінець вечірки близько 2:45 ночі британка запросила до свого номера в готелі двох ізраїльських підлітків, з якими планувала завершити вечір.

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Однак щось пішло не так: і поки британка займалася сексом за взаємною згодою з одним із підлітків, інший теж не нудьгував і потайки знімав процес на відео. Проте туристка все ж таки його «спалила» і поскандалила з підлітками, які втекли. Після чого відео виявилося злитим у мережу, а справою зайнялася грецька поліція.

Зазначимо, що все ж таки британка обійшлася «малою кров’ю» в порівнянні з жертвами інших сексуальних скандалів, які стрясають Грецію. Так, днями довічного ув’язнення за групове зґвалтування засудив суд у Ретимно (Кріт, Греція) двох пакистанських чоловіків віком 27 та 24 років. Так завершилося розслідування події у липні 2022 року, коли двоє чоловіків знерухомили та послідовно зґвалтували 18-річну британську туристку на пляжі в Ретимно. Як додають у ЗМІ, туристка «зі сльозами на очах описала в суді кошмар, який вона пережила, коли раптом побачила перед собою двох пакистанців». Вони утримували дівчину силою та ґвалтували один за одним. При цьому, хоча злочинці дали свідчення під час затримання, захист схоже підказав їм змінити тон, стверджуючи, що все було зроблено за згодою дівчини і що вони зупинилися, коли вона їх попросила. Але, хоча адвокати і намагаються оскаржити це рішення, у грецьких ЗМІ наголошують, що країна взяла курс на жорстку боротьбу із сексуально стурбованими.

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Проблема у тому, що без людських жертв не обходиться. І цього сезону в тому числі. Звіряче вбивство польської туристки на грецькому острові Кос — популярному курорті Середземномор’я приголомшило громадськість: молоду жінку зґвалтували і задушили минулого тижня. 27-річна громадянка Польщі Анастасія Р., яка була оголошена зниклою ще минулого тижня, у результаті була виявлена мертвою. Її неживе тіло, заховане під мішками сміття, гілками та травою, знайшли правоохоронці. Попередні результати вказують на те, що дівчина була зґвалтована та задушена. Її мати звинувачує поліцію Греції у недбалості.

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