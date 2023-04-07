Туристів з 2026 року возитимуть на дирижаблях класу люкс зі спальнями та ресторанами

Британська компанія презентувала новий літак, схожий на дирижабль зовні та суперяхту зі спальнями, баром, ресторанами та особистими ванними кімнатами всередині. Очікується, що повітряне судно буде введено в експлуатацію і почне возити туристів уже 2026 року, пише The Sun.

Розробкою гібридного повітряного корабля за назвою Airlander займається компанія Hybrid Air Vehicles. Від звичайного літака він відрізнятиметься здатністю злітати з будь-якого рівного злітно-посадкового поля, як гелікоптер, а також розмірами. Корабель має довжину футбольного поля та висоту шести двоповерхових автобусів.

На цій площі помістяться велика зона відпочинку з баром із величезними вікнами та скляними панелями у підлозі. Також для гостей на борту будуть доступні вісім спалень, кожна з двоспальним ліжком і власною ванною кімнатою з туалетом і душем. З розваг – ресторани та бездротовий Інтернет.

Повітряне судно планують увести в експлуатацію до 2026 року. Іспанська авіакомпанія Air Nostrum та деякі розкішні круїзні судна вже виявили інтерес до нього. У 2033 році очікується випуск повністю електричного Airlander 50.

Генеральний директор Hybrid Air Vehicles Том Гранді сказав: “Це буде більше схоже на подорож круїзним лайнером, ніж літаком”. Максимальна швидкість Airlander складе 160 кілометрів на годину, що у 5 разів менше, ніж у пасажирського літака. Тим не менш, Том каже, що якщо враховувати завантаженість аеропортів та час зльоту-посадки, на коротких рейсах тривалість польотів буде порівнянною.