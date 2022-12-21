Туристів попередили про проблеми в аеропортах Лондона та Франкфурту

Авіаперевізники попередили клієнтів про проблеми, що виникають у пасажирів у лондонському аеропорту Хітроу та у німецькій авіагавані Франкфурта.

Повідомляється, що в аеропорт Хітроу в період з 23 по 30 грудня 2022 року збільшується час проходження паспортного контролю прильоту через страйк прикордонної служби в аеропортах Великобританії.

Крім того, повідомляється про затримки видачі багажу у Франкфурті через брак персоналу аеропорту, 5 000 одиниць багажу пасажирів міжнародних авіакомпаній очікують на видачу з минулого тижня.