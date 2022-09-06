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Велика БританіяТуризм

Туристам розкрили три помилки, які псують відпочинок

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Туристам розкрили три помилки, які псують відпочинок

Під час відпустки недосвідчені туристи часто роблять помилки, які потім псують загальні враження від поїздки. Професійна туристка на ім’я Фіона, ґрунтуючись на власному досвіді, у відео, опублікованому в акаунті Tiktok, назвала топ-3 найприкріших з них.

«Я пройшла через кілька важких випробувань, тож вам не доведеться їх терпіти. Ось 3 речі, які я б ніколи не почала робити, якщо заробляла на життя подорожами», – почала свою розповідь мандрівниця.

Помилка №1: обмінювати гроші в аеропорту

Натомість експерт закликала туристів використовувати картку без комісії за закордонні транзакції або знімати гроші у банкоматах після прибуття. Але якщо дійсно потрібно обміняти гроші в аеропорту, слід вибирати пункти вильоту, а не прибуття, де обмінні курси часто можуть бути нижчими і тому невигідні для туриста.

«Якщо ви плануєте обміняти гроші, ви можете замовити та обміняти будь-яку валюту в банку, їх курси теж хороші» – доповнив пораду мандрівниці турист у коментарях.

Помилка №2: пити воду із-під крана за кордоном.

Вода з-під крана там небезпечна тим, що має незрозуміле походження. З цієї ж причини фахівець порадила також бути обережними із вживанням кубиків льоду у напоях.

У коментарях до відеопосту туристи оцінили пораду досвідченої мандрівниці і розповіли про свій жалюгідний досвід пиття води з неперевіреного джерела. “Я був в Анголі і випадково наковтався води, і у мене була діарея приблизно тиждень”, “Я отримав харчове отруєння через лід, коли був у Марокко”, – скаржилися вони.

Проте багато європейських туристів не погодилися, заявивши, що їх вода з-під крана цілком годиться для пиття. «У більшості місць ви можете пити воду з-під крана. Просто погуглить, чи безпечно там, куди ви прямуєте», – рекомендував один із туристів.

Помилка №3: ​​планувати кожну секунду подорожі.

Якщо в щільний розклад несподівано вклиниться хвороба чи інші форс-мажорні обставини, то передоплату, яку залишили за екскурсії, вже ніхто не поверне. Дівчина розповіла, як під час поїздки на Балі їй довелося пропустити низку поїздок та місць, які вона забронювала заздалегідь.

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