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Туристам пояснили, як злодії за допомогою ручки крадуть речі із замкнених валіз із блискавкою

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристам роз'яснили, чому не варто обертати валізи багажною плівкою

Важливе попередження для туристів, які планують відпочивати цього літа на курортах, зробила турблогер та експерт із подорожей Сара Адекола. Вона поділилася цінною інформацією про новий метод крадіжки, яким користуються злодії, щоб розкрити замкнені валізи з блискавкою та висячим замком за допомогою звичайної ручки. Її ролик у TikTok викликав широкий резонанс серед мандрівників.

Згідно з поясненнями експерта, злодіям потрібна лише ручка, щоб зламати валізу з блискавкою. У відео дівчина наочно продемонструвала, наскільки легко і непомітно злочинці можуть викрасти речі мандрівників, які нічого не підозрюють. Шляхом вставки ручки в застібку-блискавку та невеликого тиску у потрібному напрямку утворюється зазор між двома краями блискавки. І ось вже сумка легко відкривається, навіть якщо туристи використали для замикання висячий замок.

Далі фахівець поділилася кількома корисними порадами про те, як туристи можуть захистити себе від цього виду пограбування. По-перше, вона рекомендувала уникати валіз із застібками-блискавками, оскільки вони вразливі перед звичайним канцелярським предметом. Натомість слід віддавати перевагу валізам з твердих матеріалів, які більш надійно захищають речі, а не м’які сумки. По-друге, варто віддати перевагу варіантам багажу на коліщатках, так як вони більш зручні у використанні і зазвичай мають приховану блискавку, яку складніше зламати.

Адекола також порадила звернути увагу на марку. Вона порадила вибирати виробника, який пропонує довічну гарантію або “принаймні гарантію на п’ять років”, щоб бути впевненим у якості та надійності продукту.

Крім того, якщо туристи турбуються про те, як звертатимуться з їхнім багажем після здачі його в аеропорту, є простий спосіб збільшити шанси на дбайливе поводження. Мандрівники можуть приклеїти на свою сумку етикетку з написом «Тендітний», щоб обробники багажу звернули особливу увагу на цей предмет і акуратніше поставилися до нього.

Насамкінець фахівець розповіла, що хоча експерти рекомендують валізи таких кольорів або дизайну, які легко виявити при поверненні, сама вона віддає перевагу сумкам темного кольору і просто підкладає під обмотку яскравий аркуш паперу.

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