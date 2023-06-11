Туристам повідомили, чому їм ніколи не слід заправляти свою постіль під час виїзду з готелю

Туристам, що виїжджають з готелю, ніколи не слід заправляти свою постіль, оскільки це ускладнює роботу персоналу і процес прибирання номерів. Про це попередила зі сторінок британського видання The Sun колишня покоївка.

Прибирання застеленого ліжка виявляється не тільки більш трудомістким для персоналу, але також може призвести до плутанини в питанні про те, чи вона була використана туристами під час їхнього перебування в номері. За словами колишньої покоївки, яка працювала на одному з курортів в Австралії та поділилася своїм досвідом: «Якщо ми подумаємо, що ви взагалі не користувалися ліжком, ми можемо не міняти простирадла для наступних гостей».

Тому, коли приходить час для прибирання, найкраще, щоб ліжко «виглядало так, ніби в ньому спали». Розворушити ліжко рекомендується, передусім, перед від’їздом, оскільки у більшості готелів постільну білизну рідко змінюють щодня, тільки якщо гість живе кілька днів.

За словами Флавіо Серреті, менеджера Soprano Villas і Rome Lofts, дбайливо заправлене ліжко, що виїжджає, ліжко ускладнює роботу співробітникам клінінгу: «У напружені дні персонал просто збиває подушки, змінюючи постільну білизну кожні три-чотири дні». Порада від нього полягає в тому, щоб гості, охочі допомогти, зім’яли використані рушники та простирадла, щоб персоналу було легше їх прибрати.

Ця незвичайна рекомендація стала темою обговорення на форумі Reddit серед людей, які звикли зупинятися у готелях. Один із користувачів поділився своїм досвідом: «Кожного разу, коли я зупиняюся в готелі, я завжди прибираю ліжка і складаю простирадла та брудні рушники у купу у ванній». Деякі учасники форуму розповіли, що цьому навчили їхні батьки ще в дитинстві: «Коли ми росли у готельних номерах (а це було часто), мій тато складав усю постільну білизну разом із брудною, і я ніколи не розуміла чому, доки не стала прибиральницею» .

Реакція колишніх працівників зі збирання також підтвердила правильність зняття постільної білизни з ліжка. Вони зазначили, що покоївкам подобається, коли гості допомагають прибирати номери, оскільки це заощаджує час та зусилля. Крім того, вони радять залишати зім’яті простирадла та рушники на рівні пояса, а не на підлозі, тому що покоївки часто намагаються схопити все відразу, щоб прискорити процес, і це менш небезпечно для їхньої спини.

Як результат відзначимо, що прибиральницям зручно, якщо туристи не будуть створювати плутанину з білизною та полегшать їм процес прибирання номера. Навіть невелика допомога може мати велике значення для персоналу, який прагне забезпечити мандрівникам приємне перебування у готелі.