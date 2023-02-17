Туристам назвали фрукт, який заборонено до провезення у всіх авіакомпаніях

Зазвичай авіаперевізники лояльні до туристів і дозволяють провозити на борту – в ручній поклажі та в багажному відсіку – багато видів товарів. Однак є один фрукт, який заборонено до перевезення майже в усіх авіакомпаніях. Це дуріан. Про це нагадала туристам британська газета The Sun.

Дуріан насправді досить популярний у деяких азіатських кухнях, але його запах дуже їдкий, що спричинило заборону. Наприклад, авіакомпанія China Southern Airlines навіть офіційно внесла його до списку заборонених продуктів. А ось інший приклад. Найбільший авіаперевізник Нової Зеландії Air New Zealand зазначив: «Плоди дуріана не можна перевозити ні в ручній поклажі, ні в багажі».

Винятком є філіппінський лоукостер Cebu Pacific який заявляє, що дозволить пасажирам приносити фрукти на борт за умови, що вони зберігаються у багажному відсіку, а не у салоні. “Пахкі або фрукти, що неприємно пахнуть (наприклад, дуріан) приймаються до перевезення тільки в якості багажу”, – говорилося на сайті авіакомпанії. Інші також допускають специфічний фрукт на борт, але за умови його герметичної упаковки.

Дуріан і раніше викликав проблеми у авіакомпаній, а його запах неодноразово ставав причиною затримок і зривів рейсів. Так, розлючені пасажири на борту індонезійського літака, який перевозив фрукти, мало не побилися з бортпровідниками через сморід, вимагаючи прибрати фрукти з літака. Тоді на борту Sriwijaya Air, що прямував з Джакарти до Бенкули, знаходилося близько двох тонн дуріану. Авіакомпанія в результаті пішла на поступки та вивантажила партію дуріана. Рейс у результаті вилетів на годину пізніше запланованого.

«Коли я увійшов у літак, я вже відчував запах дуріану. Я поскаржився стюардесам, але вони сказали мені просто заповнити форму скарги. Я кричав іншим пасажирам: «Хто в цьому літаку хоче летіти з таким нудотним запахом?» Усі вони скандували у відповідь: «Не ми!», — згадував Амір Зідан турист цього рейсу на власній сторінці в соцмережах. Пізніше Sriwijaya Air все ж таки відстояла своє рішення перевозити смердючі фрукти на борту.

Втім, у замкнутому просторі авіалайнера пасажири часто відчувають огиду до специфічних ароматів. Нещодавно пасажир зазнав пасивно-агресивних коментарів після того, як поїв бургер, який він купив в аеропорту. Свою історію він опублікував на форумі Reddit, щоб з’ясувати, чи мав він рацію, коли вирішив з’їсти його в салоні повітряного судна.

«Це відбувається прямо зараз, і жінка, що сидить поруч зі мною, дивиться на мене «кинжальними очима», відпускаючи пасивно-агресивні коментарі собі під ніс. У мене восьмигодинний переліт із короткою пересадкою. На першому рейсі подавали лише невелике пакування крекерів, а на другому буде те саме. Як тільки я дістався стикувального виходу, у мене було достатньо часу, щоб замовити їжу, але не з’їсти її. Я зв’язався зі співробітником біля виходу на посадку, щоб дізнатися, чи можу взяти їжу на борт, і вона з радістю запевнила мене, що я можу. Я пішов і купив бургер, картоплю фрі та випивку. Жінка, що сидить поруч зі мною, сказала мені, що вона не їсть м’ясо чи смажену їжу, і від запаху мого бургера та картоплі фрі її нудить. Спочатку я ігнорував її і продовжував їсти, але вона скаржилася все голосніше. Я знаю, що я маю рацію, коли справа доходить до правил авіакомпанії, але запах від гострої їжі в закритому приміщенні сприймається оточуючими інакше, і вона все ще дивиться на мене», — пост такого змісту опублікував мандрівник.

Одні коментатори стали на бік зголоднілого туриста. «Це літак, а не особиста вітальня цієї жінки. Я не можу повірити, наскільки грубими є деякі люди в літаках», — підтримав автора один із них.

Раніше стюардеса Шейні Перальта розповідала, які продукти не слід брати з собою на борт літака туристам: «Тих, хто приносить специфічну їжу на борт, наприклад яєчний салат чи сендвічі з тунцем, у нас у меншості». При цьому, на її думку, пасажири не підозрюють, що вони зробили щось не так.