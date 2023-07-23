Турист розповів, чому він завжди останнім сідає на рейс, і більшість людей з ним згодні

Новий тренд серед мандрівників — дедалі більше авіатуристів вважають за краще сідати на рейс останніми. Так, один досвідчений мандрівник пояснив свій підхід на форумі Reddit та отримав підтримку більшості користувачів. У чому перевага бути останнім?

Замість того, щоб боротися за місце у величезній черзі на борт, турист і автор посту вважає за краще стояти в черзі на посадку позаду всіх. «Мені подобається бути останнім, хто сідає на свій рейс, – написав він на форумі. — «З чого мені хотіти залишатися там довше, ніж треба?». Його принцип знайшов широку підтримку серед пасажирів, які погоджуються з тим, що гонка за посадковим місцем лише призводить до дискомфорту.

Багато хто підтримав думку туриста і висловив йому свою солідарність. Один із коментаторів зазначив: «Я завжди беру з собою тільки рюкзак, тож мені все одно не потрібен простір над головою». Інший мандрівник погодився і додав: «Мій улюблений момент — вираз обличчя людини, з якою ти сидиш поряд… який думав, що поряд із ним пусте місце». “Чим менше часу ви проведете в нерухомому літаку з дитиною, тим краще”, – додав інший.

Однак були й такі, хто навів свої аргументи на користь посадки першими. Так, один мандрівник пояснив: «На багатьох рейсах може не вистачити місця над головою для всіх сумок, і якщо ви приходите останнім, вас змушують здавати свої речі в багаж».

Щодо експертів, то вони зайняли бік автора публікації, зазначивши, що деякі туристи навіть готові платити за посадку в авіалайнер серед останніх. Як правило, це знаменитості та забезпечені люди. Так, фахівець із подорожей Гілберт Отт підтвердив це: «Якби свою думку висловили лідери різних рейтингів, був би досить чіткий консенсус. Зазвичай це відбувається після 10-15 хвилин простою на неодруженому ходу, коли здається, що все вже на борту, кабіна пілотів готова до польоту, а екіпаж завершив останні перевірки. Чарівним чином з’являється ще один турист, і тільки тоді двері літака зачиняються, а з гучномовця долинають слова «Бортпровідники, посадка завершена».

Частий мандрівник Пол Еварт також поділився своєю думкою, пояснюючи, чому він вважає за краще сідати останнім: “У вас є відведене місце, і літак нікуди не полетить без вас – численні дзвінки з гучномовця у пошуках зниклих пасажирів є свідченням цього”.

Втім, питання про те, коли краще сідати на рейс залишається відкритим і викликає різні точки зору. Однак, незалежно від переваг кожного пасажира, важливо пам’ятати, що головна мета всіх — безпечна та комфортна подорож.