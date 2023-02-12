Турист потрапив під суд після того, як дорогою з Туреччини випив півпляшки горілки, схопив стюардесу і просив її пристебнути йому ремінь

П’яний пасажир повітряного судна, випивши півпляшки горілки, почав чіплятися до стюардеси, відмовляючись самостійно пристібатися під час посадки, а також напав на персонал. Суд засудив його до виправних робіт та виплати штрафу постраждалим. Про інцидент повідомила газета Daily Mail.

37-річний громадянин Великобританії Роберт Шелдон під час польоту рейсом лоукостера EasyJet з Туреччини до Брістоль під впливом випитої горілки, яку він купив у дьюті-фрі, намагався фліртувати з однією з бортпровідниць. Згідно зі свідченнями очевидців і самої постраждалої, перед початком зниження вона попросила його пристебнути пас безпеки, на що він відповів наступне: «Тільки якщо ти це зробиш». Потім британець схопив її та почав притискати до себе.

Крім того, мандрівник, що летів з відпустки, намагався підставити підніжку стюарду, щоб той упав. Тоді пасажирові ця витівка здалася кумедною. Британець не реагував на прохання працівників авіакомпанії припинити протиправні дії, і персонал ухвалив рішення повідомити про бешкетника пілоту та поліції. Після приземлення його заарештували, але згодом відпустили.

Інцидент стався ще у липні минулого року, проте лише зараз винесено судове рішення щодо покарання. Наразі Шелдон визнав себе винним у нападі, сексуальному домаганні над жінкою та знаходженні на борту літака у стані алкогольного сп’яніння. Суд засудив його до 18 тижнів утримання під вартою з відстрочкою на 12 місяців. Крім того, йому доведеться пройти обов’язковий шестимісячний курс лікування від алкогольної залежності, виплатити суму, що дорівнює 30 тис. грн. жертві сексуального насильства, тобто, стюардесі, та 15 тис. грн. за судові витрати. Авіакомпанія EasyJet внесла його до свого чорного списку і заборонила літати протягом п’яти років.