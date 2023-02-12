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Турист потрапив під суд після того, як дорогою з Туреччини випив півпляшки горілки, схопив стюардесу і просив її пристебнути йому ремінь

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Найбільш огидні пасажири на борту авіалайнерів – британці. Таке спостереження зробила стюардеса Крістіна Галвідайт, яка пропрацювала в одній із найбільших світових авіакомпаній 6 років. У розмові з The Telegraph вона поділилася своєю думкою про британських пасажирів і заявила про просту причину, чому вона найменше любила зустрічати їх на борту літака. «Британці, як правило, починають пити або навіть починають випивати в аеропорту, незалежно від часу доби, тому багато хто вже сідає в літак п'яним або, принаймні, напідпитку — і в повітрі продовжує свої веселощі. Я людина зі Східної Європи, і я більше ніде не бачила таку культуру», — висловила свою думку бортпровідниця. Хоча існують суворі правила вживання алкоголю щодо того, скільки авіакомпанії можуть подати кожному пасажиру спиртного, багато громадян Великобританії знайшли інші способи легального вживання алкоголю на борту літака. Як правило, це походи до магазинів дьюті-фрі. «Британці – найгірші пасажири, з якими доводиться мати справу з погляду деструктивної поведінки», – додала вона. Співробітниця авіакомпанії також розповіла про особливості інших пасажирів, які її дратували. До них відносяться туристи, що загороджують прохід, батьки, які дозволяють своїм дітям влаштовувати заворушення на борту, і всі, кому потрібно кілька разів нагадувати необхідність пристібатися ременями безпеки. Особлива категорія мандрівників – ті, що ставлять найдратівливіші питання бортпровідникам. «Здається, ніхто не знає, як відчинити двері туалету, хоча перед ними є табличка, яка пояснює, як це зробити», — навела приклад співрозмовниця. Втім, стюардеса назвала і тих, хто, на її думку, практично ідеальний турист. Це громадяни континентальної Європи, особливо зі Скандинавії. Вони ведуть себе найкраще, тому це найулюбленіші нею пасажири на борту.

П’яний пасажир повітряного судна, випивши півпляшки горілки, почав чіплятися до стюардеси, відмовляючись самостійно пристібатися під час посадки, а також напав на персонал. Суд засудив його до виправних робіт та виплати штрафу постраждалим. Про інцидент повідомила газета Daily Mail.

37-річний громадянин Великобританії Роберт Шелдон під час польоту рейсом лоукостера EasyJet з Туреччини до Брістоль під впливом випитої горілки, яку він купив у дьюті-фрі, намагався фліртувати з однією з бортпровідниць. Згідно зі свідченнями очевидців і самої постраждалої, перед початком зниження вона попросила його пристебнути пас безпеки, на що він відповів наступне: «Тільки якщо ти це зробиш». Потім британець схопив її та почав притискати до себе.

Крім того, мандрівник, що летів з відпустки, намагався підставити підніжку стюарду, щоб той упав. Тоді пасажирові ця витівка здалася кумедною. Британець не реагував на прохання працівників авіакомпанії припинити протиправні дії, і персонал ухвалив рішення повідомити про бешкетника пілоту та поліції. Після приземлення його заарештували, але згодом відпустили.

Інцидент стався ще у липні минулого року, проте лише зараз винесено судове рішення щодо покарання. Наразі Шелдон визнав себе винним у нападі, сексуальному домаганні над жінкою та знаходженні на борту літака у стані алкогольного сп’яніння. Суд засудив його до 18 тижнів утримання під вартою з відстрочкою на 12 місяців. Крім того, йому доведеться пройти обов’язковий шестимісячний курс лікування від алкогольної залежності, виплатити суму, що дорівнює 30 тис. грн. жертві сексуального насильства, тобто, стюардесі, та 15 тис. грн. за судові витрати. Авіакомпанія EasyJet внесла його до свого чорного списку і заборонила літати протягом п’яти років.

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