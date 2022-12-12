Незалежно від того, чи є ви спонтанним туристом або затятим мандрівником, знати про найцікавіші та відвідувані міста у світі, і цікаво, і корисно. “DIP” розповість про те, які міста зустрічають найбільшу кількість туристів з усього світу.

Дослідження, проведене Mastercard, допомогло скласти Глобальний індекс відвідуваності міст. Він ранжує міста на основі загальної кількості міжнародних туристів. Список доводить, що ці міста домінували багато років тому, що пропонують для туристів багато цікавого. Люди обирають міста для поїздки, ґрунтуючись на тому, які визначні пам’ятки та природні багатства зможуть у них знайти. Кожне місто пропонує свій особливий темп, культуру та атмосферу.

Найвідвідуваніші міста у світі

Бангкок

Столиця Таїланду вважається найбільш відвідуваним містом у світі. Так, Бангкок зустрів 22 мільйони відвідувачів у 2021 році!

Туризм різко припинився в березні 2020 через пандемію коронавірусу. До серпня 2020 року в країну взагалі не допускалися туристи, а після цього туристам дозволялося в’їжджати до Таїланду лише на виняткових умовах. Протягом першого кварталу 2022 року туристичні показники різко зросли порівняно з 2020 та 2021 роками. Оскільки Таїланд нещодавно послабив коронавірусні обмеження, цього року він має намір ухвалити до 15 мільйонів туристів. Це значно менше, ніж до пандемії, але все ж таки дуже багато.

Бангкок пропонує безліч цікавих локацій, від шикарних пляжів до високих хмарочосів та золотих храмів. Ви опинитеся в оточенні галасливих тук-туків та таксі навколо запахів фантастичної вуличної їжі, яку може запропонувати Бангкок.

Визначні пам’ятки, які не можна упустити: Великий палац, Ват Аруна, Храм золотого Будди і Ват Сутхат, плавучий ринок Дамноен Садуак, місцеві кафе на Каосан Роуд.

Париж

Не дивно, що “місто кохання” зайняло друге місце у списку. Париж зустрів 19 мільйонів іноземних туристів у 2021 році. У квітні 2022 року Париж послабив обмеження на поїздки і тепер повністю вакциновані туристи можуть безперешкодно відвідувати французьку столицю.

Романтична обстановка Парижа, елегантні бульвари та архітектура змусять вас полюбити це місто. Париж також відомий своєю високою кухнею, особливим стилем і цим французьким настроєм.

Визначні пам’ятки, які не можна втратити: Ейфелева вежа, Лувр, Нотр-Дам, Монмартр, Єлисейські поля та Тріумфальна арка.

Лондон

Лондон став третім за відвідуваністю містом у 2021 році. За весь 2022 календарний рік Лондон розраховує прийняти близько 21 мільйона мандрівників.

Лондон може похвалитися готичним настроєм з красивими середньовічними будинками та безліччю туристичних пам’яток. Лондон сповнений туманної аристократичної харизми та пропонує неймовірні пам’ятки та галасливі нічні розваги, що робить його популярним туристичним напрямком.

Визначні пам’ятки, які не можна змарнувати: Біг-Бен, Лондонське око і Букінгемський палац, Вестмінстерське абатство, Королівська опера.