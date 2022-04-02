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The Times: Російський вертоліт збитий британською системою Starstreak

Євгеній Подольський

За повідомленням британської щоденної газети The Times, зенітна система Starstreak, надана Великобританією, використовувалася для збитня російського вертольота Мі-28Н над Луганськом. Це перший відомий випадок застосування його під час війни в Україні.

У п’ятницю було опубліковано відео, на якому знято момент, коли у машини відвалюється хвостова частина в результаті влучення вертольота Мі-28Н. Інцидент стався у Луганську на сході України. Джерело в міністерстві оборони Великобританії, на яке посилається The Times, вважає, що на відео показано використання системи Starstreak, і додало, що система розгорнута в Україні майже тиждень. Також високопоставлені джерела в оборонній промисловості, які розслідували відео, вважають, що зброя застосовувалася.

ПЗРК Starstreak, що виробляються британською компанією Thales Air Defence, є найбільш технічно досконалою зброєю, яку Великобританія запропонувала Україні, хоча не уточнюється, скільки саме було передано в дар. Starstreak призначений для знищення винищувачів та гелікоптерів, які можна вразити з відстані до 7 км. Ракети, випущені з нього, мають швидкість понад 3 махи, що робить їх найшвидшими у світі ракетами класу «земля-повітря» малої дальності.

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