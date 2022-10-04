Всі розділи
ГоловнаLifeStyleThe Express: Турист чотири рази забув про рейс через похмілля і попросив допомоги
LifeStyleВелика БританіяІспанія

The Express: Турист чотири рази забув про рейс через похмілля і попросив допомоги

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
The Express: Турист чотири рази забув про рейс через похмілля і попросив допомоги

Для сім’янина з Великобританії поїздка на Ібіцу закінчилася величезним штрафом та необхідністю збирати гроші на дорогу додому “з миру по нитці”. Історію британця публікує The Express.

Сазу Ісмаїлу 36 років. У британця є сім’я – двоє дітей та чоловіка. Зазвичай вони проводять відпустку разом. Але коли друзі покликали Саза провести уїк-енд на Ібіці, родина не стала перешкоджати.

Для Саза, що називає себе “ходячою катастрофою”, вихідні на курорті виявилися надто бурхливими. Через похмілля та недосипання він пропустив чотири літаки додому – на перші два рейси запізнився, а два інші переплутав.

Оскільки подорож обійшлася британцю дорожче, ніж він припускав, чоловікові довелося звернутися до користувачів соцмереж. Саз почав агітувати людей поділитися з ним грошима, щоб він міг заплатити штраф за паркування біля аеропорту та купити квиток додому.

Саз обіцяє надалі відпочивати лише “під наглядом сім’ї”.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму