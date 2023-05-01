Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяСвітовому туризму передбачено майбутнє: подорожі будуть сектором зростання протягом наступних десяти років
Велика БританіяТуризм

Світовому туризму передбачено майбутнє: подорожі будуть сектором зростання протягом наступних десяти років

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Оголошено найкращі туристичні напрямки по всьому світу на 2023 рік

Сектор подорожей та туризму наближається до рівнів 2019 року, відновившись більш ніж на 95%, а також продовжить швидко зростати протягом наступних десяти років та збільшувати свої обороти. Позитивне майбутнє індустрії передбачило дослідження Всесвітньої ради з подорожей та туризму.

Дані показують, що цього року оборот коштів усередині сектора досягне 9,5 трильйонів доларів, що на 5% нижче за рівні до пандемії. При цьому 34 країни вже перевищили показники 2019 року. У 2022 році туристична індустрія зросла на 22% і досягла 7,7 трильйона доларів, що становить 7,6% від глобальної економіки того ж року. Це найвищі цифри, що фіксуються в галузі з 2019 року, хоча її глобальний ВВП все ще на 22,9% нижчий від піку 2019 року.

Згідно з дослідженнями, сектор втратив близько 70 із понад 334 мільйонів працівників до пандемії. У 2020 році загальна кількість зайнятих у сфері туризму становила лише 264 мільйони. Більшість робочих місць втрачено першого року пандемії. У 2021 році було відновлено 11 мільйонів робочих місць, а в 2022 році – ще 21,6 мільйона, щоб досягти позначки 295 мільйонів працівників у всьому світі. Це кожна одинадцята працююча людина у світі.

У зв’язку з цим президент та генеральний директор Всесвітньої ради з подорожей та туризму Джулія Сімпсон відзначила впевнені тенденції до відновлення, зміцнення та зростання галузі. «До кінця року вклад сектора буде на відстані витягнутої руки від максимуму 2019 року. Ми очікуємо, що у 2024 році перевищимо рівень 2019 року. Подорожі та туризм зростатимуть у наступні десять років», – зазначила вона.

Крім того, організація передбачає, що вклад сектора у ВВП досягне 15,5 трлн доларів США, або 11,6% від глобальної економіки. А кількість зайнятих у сфері туризму та подорожей досягне 430 мільйонів людей у всьому світі, або близько 12% глобальної робочої сили.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Туреччині вирішили збудувати альтернативу Анталії, зробивши новий курорт головним туристичним центром Середземномор’я

Туреччина
Новий курорт – альтернативу Анталії – можуть створити у...

На популярному курорті Іспанії від дикої спеки в +36°C, почали дихнути коні які перевозять туристів

Іспанія
В іспанській Севільї під час перевезення туристів у кареті...

В Бразилії 65-річний мер одружився з 16-річною королевою краси і призначив свою свекруху міністром туризму

LifeStyle
Корупційний скандал і «справа про кумівство, не чуже туризму»,...

Катер із десятками туристів затонув у Єгипті

Єгипет
У районі туристичного міста Хургада в Єгипті затонув прогулянковий...

Євросоюз безкоштовно роздає 35 тисяч проїзних на потяги

ЄС
ЄС роздає 35 тисяч безкоштовних залізничних проїзних молодим людям....

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропакурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму