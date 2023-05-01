Світовому туризму передбачено майбутнє: подорожі будуть сектором зростання протягом наступних десяти років

Сектор подорожей та туризму наближається до рівнів 2019 року, відновившись більш ніж на 95%, а також продовжить швидко зростати протягом наступних десяти років та збільшувати свої обороти. Позитивне майбутнє індустрії передбачило дослідження Всесвітньої ради з подорожей та туризму.

Дані показують, що цього року оборот коштів усередині сектора досягне 9,5 трильйонів доларів, що на 5% нижче за рівні до пандемії. При цьому 34 країни вже перевищили показники 2019 року. У 2022 році туристична індустрія зросла на 22% і досягла 7,7 трильйона доларів, що становить 7,6% від глобальної економіки того ж року. Це найвищі цифри, що фіксуються в галузі з 2019 року, хоча її глобальний ВВП все ще на 22,9% нижчий від піку 2019 року.

Згідно з дослідженнями, сектор втратив близько 70 із понад 334 мільйонів працівників до пандемії. У 2020 році загальна кількість зайнятих у сфері туризму становила лише 264 мільйони. Більшість робочих місць втрачено першого року пандемії. У 2021 році було відновлено 11 мільйонів робочих місць, а в 2022 році – ще 21,6 мільйона, щоб досягти позначки 295 мільйонів працівників у всьому світі. Це кожна одинадцята працююча людина у світі.

У зв’язку з цим президент та генеральний директор Всесвітньої ради з подорожей та туризму Джулія Сімпсон відзначила впевнені тенденції до відновлення, зміцнення та зростання галузі. «До кінця року вклад сектора буде на відстані витягнутої руки від максимуму 2019 року. Ми очікуємо, що у 2024 році перевищимо рівень 2019 року. Подорожі та туризм зростатимуть у наступні десять років», – зазначила вона.

Крім того, організація передбачає, що вклад сектора у ВВП досягне 15,5 трлн доларів США, або 11,6% від глобальної економіки. А кількість зайнятих у сфері туризму та подорожей досягне 430 мільйонів людей у всьому світі, або близько 12% глобальної робочої сили.