Стюардеса повідомила, чому вона завжди бронює 5-й ряд в одному типі літаків

Складно однозначно назвати найкраще місце в літаку: хтось вважає за краще сидіти біля вікна, інші – біля проходу. Однак переваги бувають і специфічнішими. Стюардеса розповіла виданню The Sun, чому завжди бронює 5-й ряд, якщо летить як пасажир на Boeing 737-800.

Бортпровідниця Розі Авад вже майже десять років працює в авіакомпанії Virgin Australia, і має не лише улюблене місце, а й улюблений ряд. «Я завжди вибираю ряд 5 біля вікна на Боїнгу 737-800. Звідси відкривається чудовий краєвид, можна побачити крило літака, є додаткове місце для ніг, немає відповідальності за аварійний вихід, можна покласти сумку під сидіння попереду, місце близько до виходу, і його обслуговують одним із перших під час польоту», – пояснила вона.

Однак у Розі є й місця, на яких вона не хоче сидіти, особливо це стосується останнього ряду в салоні та рядів біля туалету. Вона пояснює, що туалети випромінюють неприємний запах, і тому радить вибирати сидіння за кілька рядів від задньої частини літака.

Колишня бортпровідниця Медлін Дойл також наголошує, що повітряні потоки у хвості літака менш стабільні, і найбільш плавний політ забезпечують місця над крилами. Однак інший бортпровідник вважає, що найкращим місцем у літаку є місце біля проходу у передній частині салону.