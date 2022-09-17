Стали відомі найгірші аеропорти світу

Підсумок літа 2022 року, відзначеного масовими затримками та авіахаосом, підвели експерти американського CNN. У їхньому рейтингу було виділено найгірші аеропорти світу, відзначені найбільшою кількістю скасування та затримок. До них потрапило багато героїв літніх новин, таких як лондонських Гатвігк, проте є й несподіванки — наприклад, практично весь топ-10 за скасуваннями зайняли китайські аеропорти, які так повноцінно й не відкрилися після ковіда, а лідером за кількістю відмін виявилися канадці.

Загалом найгіршими аеропортами, з найвищим відсотком рейсів, затриманих по всьому світу, виявилися такі:

Міжнародний аеропорт Торонто Пірсон: 51,9% Міжнародний аеропорт Монреаль-Трюдо: 47,8% Міжнародний аеропорт Франкфурта: 44,5% Аеропорт Умберто Дельгадо (Лісабон): 43% Лондонський аеропорт Гатвік: 42% Аеропорт Париж Шарль де Голль: 41,6% Міжнародний аеропорт Мюнхена: 40,1% Аеропорт Манчестера: 39% Міжнародний аеропорт Афін: 38,5% Міжнародний аеропорт Ванкувера: 37,8%

Що стосується аеропортів з «величезними відсотками скасування», то в першій десятці практично повністю виявився Китай — винятками стали лише три аеропорти, один із яких в Індонезії та два — у США. Цілком десятка виглядає так:

Міжнародний аеропорт Шанхай Пудун (Китай): 29,8% Міжнародний аеропорт Сіань Сяньян (Китай): 15,6% Пекінський столичний міжнародний аеропорт (Китай): 14,7% Міжнародний аеропорт Нанкін Лукоу (Китай): 14,4% Міжнародний аеропорт Ченду Тяньфу (Китай): 9,5% Міжнародний аеропорт Шеньчжень Баоань (Китай): 9,1% Міжнародний аеропорт Сукарно-Хатта (Індонезія): 8,3% Міжнародний аеропорт Ухань Тяньхе (Китай): 8,2% Міжнародний аеропорт Ньюарк Ліберті (США): 6,7% Аеропорт Ла Гуардія (США): 6,7%

Окремий список видання також склало аеропортами США. У середньому антилідери рейтингу затримували щонайменше чверть із усіх рейсів. “Переміг” Chicago Midway, де зафіксовано майже 38% затримок.