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Стали відомі найгірші аеропорти світу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Стали відомі найгірші аеропорти світу

Підсумок літа 2022 року, відзначеного масовими затримками та авіахаосом, підвели експерти американського CNN. У їхньому рейтингу було виділено найгірші аеропорти світу, відзначені найбільшою кількістю скасування та затримок. До них потрапило багато героїв літніх новин, таких як лондонських Гатвігк, проте є й несподіванки — наприклад, практично весь топ-10 за скасуваннями зайняли китайські аеропорти, які так повноцінно й не відкрилися після ковіда, а лідером за кількістю відмін виявилися канадці.

Загалом найгіршими аеропортами, з найвищим відсотком рейсів, затриманих по всьому світу, виявилися такі:

  1. Міжнародний аеропорт Торонто Пірсон: 51,9%
  2. Міжнародний аеропорт Монреаль-Трюдо: 47,8%
  3. Міжнародний аеропорт Франкфурта: 44,5%
  4. Аеропорт Умберто Дельгадо (Лісабон): 43%
  5. Лондонський аеропорт Гатвік: 42%
  6. Аеропорт Париж Шарль де Голль: 41,6%
  7. Міжнародний аеропорт Мюнхена: 40,1%
  8. Аеропорт Манчестера: 39%
  9. Міжнародний аеропорт Афін: 38,5%
  10. Міжнародний аеропорт Ванкувера: 37,8%

Що стосується аеропортів з «величезними відсотками скасування», то в першій десятці практично повністю виявився Китай — винятками стали лише три аеропорти, один із яких в Індонезії та два — у США. Цілком десятка виглядає так:

  1. Міжнародний аеропорт Шанхай Пудун (Китай): 29,8%
  2. Міжнародний аеропорт Сіань Сяньян (Китай): 15,6%
  3. Пекінський столичний міжнародний аеропорт (Китай): 14,7%
  4. Міжнародний аеропорт Нанкін Лукоу (Китай): 14,4%
  5. Міжнародний аеропорт Ченду Тяньфу (Китай): 9,5%
  6. Міжнародний аеропорт Шеньчжень Баоань (Китай): 9,1%
  7. Міжнародний аеропорт Сукарно-Хатта (Індонезія): 8,3%
  8. Міжнародний аеропорт Ухань Тяньхе (Китай): 8,2%
  9. Міжнародний аеропорт Ньюарк Ліберті (США): 6,7%
  10. Аеропорт Ла Гуардія (США): 6,7%

Окремий список видання також склало аеропортами США. У середньому антилідери рейтингу затримували щонайменше чверть із усіх рейсів. “Переміг” Chicago Midway, де зафіксовано майже 38% затримок.

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