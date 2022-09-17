Стали відомі найгірші аеропорти світу

Підсумок літа 2022 року, відзначеного масовими затримками та авіахаосом, підвели експерти американського CNN. У їхньому рейтингу було виділено найгірші аеропорти світу, відзначені найбільшою кількістю скасування та затримок. До них потрапило багато героїв літніх новин, таких як лондонських Гатвігк, проте є й несподіванки — наприклад, практично весь топ-10 за скасуваннями зайняли китайські аеропорти, які так повноцінно й не відкрилися після ковіда, а лідером за кількістю відмін виявилися канадці.
Загалом найгіршими аеропортами, з найвищим відсотком рейсів, затриманих по всьому світу, виявилися такі:
- Міжнародний аеропорт Торонто Пірсон: 51,9%
- Міжнародний аеропорт Монреаль-Трюдо: 47,8%
- Міжнародний аеропорт Франкфурта: 44,5%
- Аеропорт Умберто Дельгадо (Лісабон): 43%
- Лондонський аеропорт Гатвік: 42%
- Аеропорт Париж Шарль де Голль: 41,6%
- Міжнародний аеропорт Мюнхена: 40,1%
- Аеропорт Манчестера: 39%
- Міжнародний аеропорт Афін: 38,5%
- Міжнародний аеропорт Ванкувера: 37,8%
Що стосується аеропортів з «величезними відсотками скасування», то в першій десятці практично повністю виявився Китай — винятками стали лише три аеропорти, один із яких в Індонезії та два — у США. Цілком десятка виглядає так:
- Міжнародний аеропорт Шанхай Пудун (Китай): 29,8%
- Міжнародний аеропорт Сіань Сяньян (Китай): 15,6%
- Пекінський столичний міжнародний аеропорт (Китай): 14,7%
- Міжнародний аеропорт Нанкін Лукоу (Китай): 14,4%
- Міжнародний аеропорт Ченду Тяньфу (Китай): 9,5%
- Міжнародний аеропорт Шеньчжень Баоань (Китай): 9,1%
- Міжнародний аеропорт Сукарно-Хатта (Індонезія): 8,3%
- Міжнародний аеропорт Ухань Тяньхе (Китай): 8,2%
- Міжнародний аеропорт Ньюарк Ліберті (США): 6,7%
- Аеропорт Ла Гуардія (США): 6,7%
Окремий список видання також склало аеропортами США. У середньому антилідери рейтингу затримували щонайменше чверть із усіх рейсів. “Переміг” Chicago Midway, де зафіксовано майже 38% затримок.