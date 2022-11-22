Стало відомо, чи виплатить авіакомпанія Wizz Air компенсацію сотням пасажирів

Британський підрозділ європейського лоукостера Wizz Air не зміг врегулювати сотні рішень окружного суду, які виграли незадоволені пасажири. Вони подали на перевізника до суду за численні затримки та скасування рейсів.

Позовні вимоги, загальна сума яких становить десятки тисяч фунтів стерлінгів, залишаються незадоволеними, оскільки Wizz Air UK стверджує, що насправді вона не має жодної присутності у Великій Британії і, отже, не має жодного стосунку до рішень окружного суду.

Wizz Air – популярна бюджетна авіакомпанія зі штаб-квартирою в Угорщині. Вона швидко поширилася по всій Європі, а тепер працює до Абу-Дабі і навіть виконує рейси до Саудівської Аравії.

Британська “дочка” Wizz Air була створена в 2017 році, щоб зберегти доступ до Сполученого Королівства після Brexit, отримавши статус місцевого авіаперевізника. Компанія зареєстрована у Великій Британії з комерційною адресою в аеропорту Лутон.

Wizz Air UK офіційно розпочала свою діяльність у травні 2018 року з рейсів з лондонського Лутона та збільшила свій парк з 8 до 11 літаків серії Airbus A320.

За останні чотири з половиною роки компанія перевезла понад 15 мільйонів пасажирів і зараз виконує 69 рейсів до 30 країн, ставши найбільшою в аеропорту Лутон.

Однак, незважаючи на очевидну присутність авіакомпанії у Великій Британії, судові пристави, відправлені для арешту грошових коштів та інших активів у рамках виконання рішень суду, повернулися ні з чим. За їхніми словами, Wizz Air UK насправді не має жодного персоналу, офісів чи активів на зареєстровану адресу компанії.

В результаті багато ухвал окружного суду на багато тисяч фунтів так і залишаються невиконаними.

Судові протоколи з докладним описом неоплачених вимог обростають пачками нових сторінок.

Все частіше звучать заклики до Управління цивільної авіації втрутитися та вирішити проблемну ситуацію.