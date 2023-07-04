Королівський гвардієць став героєм через ролик у соцмережах

Багато хто чув про стійкість і неприступну холодність британських королівських гвардійців. У соцмережах повно відео, на яких лондонські стражники нерухомо стоять, не реагуючи на натовп навколо туристів, а іноді навіть голосно кричать на них, намагаючись відігнати від себе, чим дуже обурюють іноземців.

Але вчинок цього англійського гвардійця, який буквально зробив крок назустріч дитині, захопив користувачів соцмереж.

У відеоролику, опублікованому в множині акаунтів і широко розійшовся по соцмережах, поряд з королівським гвардійцем хотіла сфотографуватися дитина, але батько пояснив підлітку, що слід триматися на шанобливій відстані, щоб не заважати стражнику. Помітивши дитину, стражник сам робить широкий крок назустріч туристам, чим захоплює хлопчика. Після того, як батько із сином зробили бажане фото, охоронець відсунувся назад.

Судячи за формою стражника, він є членом британського гвардійського кавалерійського полку “Королівські та сині”, одного з двох полків Палацової кавалерії.

“Поставив людяність вище за наказ і статут”, – захоплюються актом королівського стражника коментатори в соцмережах. Користувачі побоюються, що за таку “фривольну” поведінку гвардійцю тепер може загрожувати штраф або навіть звільнення. На жаль, подальша доля героя відео невідома.

“Цей юнак демонструє свою доброту, співчуття та співчуття до молодих людей з особливими потребами, коли вони фотографуються з ним. Визнаючи їх присутність, а не ігноруючи їх і діючи як робот, він дозволяє нам побачити людський бік під усією цією химерною уніформою та жорсткою оболонкою”, – пише в коментарях один із користувачів, особисто знайомий із королівським стражником.

“Велика повага королівському кавалеристу! Він усвідомив ситуацію і зробив правильний крок. Справжнє благородство”.

“Який чудовий жест, ви змушуєте мене пишатися тим, що я британець. У цього стражника чудовий “нюх” на туристів, хто веде себе належним чином. Він легенда!” – захоплюються користувачі соцмереж у коментарях.