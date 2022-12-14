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Велика БританіяТуризм

Снігопад паралізував роботу аеропортів Британії: скасовано десятки авіарейсів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Снігопад паралізував роботу аеропортів Британії: скасовано десятки авіарейсів

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов у британських аеропортах скасовано або відкладено десятки рейсів. На більшій території Британії у ці дні – сильні снігопади, ожеледиця, погана видимість.

Як повідомляє ВВС, в аеропорту “Хітроу” тільки в неділю, 11 грудня, відмінили понад 50 рейсів. Пасажирів попередили, що проблеми очікуються упродовж всієї неділі.

Аеропорт “Станстед” оголосив про повне зупинення роботи – злітно-посадкова смуга стала надто небезпечною для використання. Скасовуються та відкладаються рейси також в аеропорту Гатвік.

Через негоду спостерігаються затримки також на залізниці.

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