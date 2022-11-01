Шикарний готель у Туреччині завалили претензіями туристи, що отруїлися: готель почав подавати зустрічні позови

НП у готелі чи спроба типового британського шахрайства з боку туристів? Між турецьким люксовим готелем Mukarnas SPA & Resort Hotel і великою групою британських туристів розгорається судовий позов, в якому сторони пред’являють один одному зустрічні позови. Туристи запевняють, що серйозно отруїлися в готелі цього літа, а представники готелю у свою чергу стверджують, що це типове британське шахрайство, яке вже розвинулося в справжню індустрію, головна мета якої – «віджати» у готелю гроші, сплачені за відпустку.

Скільки туристів, що точно жаліються, — неясно. Британська Daily Mail, яка дала туристам трибуну для «живопису жахів», запевняє, що постраждали 140 туристів. Турецькі джерела запевняють, що в позові зафіксовано всього 50 туристів.

Типові скарги озвучила, наприклад, сімейна пара британців — 45-річна Джулі О’Салліван та 46-річний Гері Хант, які відпочивали у готелі від туроператора Jet2holidays у травні. Крім них у відпустку полетіли і двоє їхніх дітей — і саме діти почали першим страждати від болю в животі, блювоти та діареї. «Хвороба з’явилася раптово, блювання та діарея були постійними протягом першої доби. Це було жахливо, оскільки більшість відпустки ми провели в номері. Відпустка була повною катастрофою, і досі сумно згадувати про це», – бідкається туристка. Вона також запевняє, що в готелі «мухи сідають на їжу в буфеті, стічні води змішуються з басейном, дезінфікуючі засоби біля входу до ресторану зазвичай порожні, а туалети огидні та брудні».

Ще одна сімейна пара – 42-річний Джеймс Берд та 27-річна Лорен Скотт додають до цього опису, що в басейні готелю бачили фекалії. Вони обоє, та їх троє дітей у віці 10, 9 та 6 років також захворіли. Скаржиться і 38-річний Марк Кліфтон, який відпочивав у готелі з дружиною та двома дітьми — він на відпустці пережив спазми шлунка, діарею, пітливість та пропасницю, причому спазми шлунка тривали після повернення додому, і він досі не може відновитися на 100%.

Дженніфер Ходжсон, адвокат тих, хто сказав, що вони захворіли в готелі, стверджує, що це лише деякі з багатьох відпочиваючих, які заразилися на цьому курорті: «Ми представляємо понад 140 людей, які зупинялися в цьому готелі цього літа і багато питань про те, як вони захворіли «Тривожно, що так багато людей повідомляють про те, що вони захворіли на схожі симптоми», — заявив британський юрист.

Однак у Mukarnas SPA & Resort Hotel всі ці звинувачення заперечують. У готелі визнають, що проблеми, на кшталт “ротавіруса, який поширюється по всій країні, особливо в літні місяці, особливо у дітей”, трапляються. Однак масових проблем та скарг у літньому сезоні, за словами Ніхата Онура, менеджера готелю з продажу та маркетингу, не фіксували ні медики готелю, ні туроператори. Декілька випадків, особливо дитячих, час від часу можуть виникати в кожному готелі. Але такої масової ситуації не було ні в кого з наших гостей. Це все фіксується лікарськими висновками. Крім того, у готелі загальною місткістю 1500 осіб не логічно, щоб постраждали 50 осіб, а решта гостей не постраждала», – заявив представник готелю.

Він також нагадав, що за документом їжа та напої, що пропонуються туристам, повинні зберігатися в холодному та гарячому вигляді, подаватися відповідно до певного стандарту та зберігатися за певної температури та холоду. «Все це періодично перевіряють незалежні аудиторські фірми та інспектори МОЗ, і жодних побічних явищ протягом усього сезону виявлено не було. Туроператори TUI та Jet2, з якими ми працюємо, також мають звіти у цьому напрямку. Готель також має сертифікат здоров’я та безпеки та харчовий сертифікат ISO 22000», – відзвітував пан Онур.

Далі він прямим текстом звинуватив британських туристів у “зловмисному очорненні” з метою “повернути свої витрати на відпустку”. «У зв’язку з заподіянням шкоди цінності нашого бренду проти даних туристів та їх юристів було подано позов про відшкодування матеріальних та моральних збитків через юридичну фірму, узгоджену з нашою компанією в Англії»

Нагадаємо, що у Великій Британії — принаймні з погляду турецьких готельєрів — справді розвинена своєрідна «індустрія» майже законного відібрання та повернення грошей за відпустку за допомогою претензій. «Туристи повертаються до своєї країни після відпустки. В аеропортах, де вони приземлилися, на них чекають адвокати з табличками та брошурами в руках із пропозицією повернути частину грошей за відпочинок через суд. Нечесний турист за допомогою такого юриста подає позов, стверджуючи, що його отруїли в готелі. У результаті готелі втрачають серйозні гроші», – пояснювали турецькі експерти. Як вони мають намір боротися з цим бізнесом, читайте в матеріалі «DIP» за посиланням.