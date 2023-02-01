Російська туристка відкусила палець британці під час бійки на пляжі Таїланду

Під час бійки на пляжі популярного курорту в Таїланді російська туристка розлютилася на британську мандрівницю та відкусила їй палець. Конфлікт спалахнув через пляжне крісло-мішок. Подробиці повідомила газета Daily Mail.

Інцидент стався на знаменитому тусовочному острові Ко Панган ще минулої суботи, проте про нього стало відомо лише зараз. 42-річна британка Анжеліна та 32-річна росіянка Варвара посперечалися про те, чи може англійка скористатися безкоштовним м’яким пуфом на пляжі. Якоїсь миті неадекватна росіянка схопила суперницю за руку і відкусила їй кінчик середнього пальця.

Відомо, що 39-річна подруга Анджеліни, колишня німецька фехтувальник Моніка Созанська, була з нею на той час і спостерігала за розвитком подій. За словами німкені, драма, що розгорнулася на її очах, нагадала «щось із фільму жахів», хоча нічого не віщувало лиха. Туристки прийшли на тайський пляж і вирішили зайняти крісло-мішок, який лежав поруч із парою туристів, щоби просто відпочити.

Созанска, учасниця літніх Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні, розповіла газеті Bild наступне: «Це було в суботу о 13:30, коли ми з собакою Анджеліни шукали місце в пляжному клубі Koh Raham, щоб скуштувати свіжого кокосу. Потім ми помітили вільну подушку поряд із молодою парою».

Ситуація загострилася, коли росіянка відповіла відмовою прохання британки взяти пляжний інвентар. Анджеліні дозволили взяти його із собою лише після втручання офіціанта. Ситуація розлютила росіянку настільки, що вона накинулася на суперницю і на її собаку, перш ніж британка встигла збагнути і дати відсіч. «Анджеліна вдарила її в лоба. Жінка ненадовго зникла, але повернулася ще більш розлюченою. Вона схопила руку Анджеліни і вкусила її. Потім виплюнула відкушену частину фаланги та посміхнулася. Бризнула кров. Це було схоже на щось із фільму жахів», — з жахом згадувала німецька туристка.

Коли німкеня намагалася викопати кінчик пальця з піску і заспокоїти свою подругу, що скам’яніла, росіянка та її супутник, ім’я якого залишилося невідомим, спробували втекти. Проте поліція, яка патрулює поблизу, їх затримала. Росіянка мала лише копію паспорта, тому поліцейські відпустили її в готель за оригіналом. Проте росіяни втекли літаком до сусідньої Малайзії.

У той же час британку терміново госпіталізували до лікарні на сусідньому острові Самуї, але незабаром забрали додому до Великобританії для операції з реплантації. “Зараз лікарі намагаються врятувати палець і уникнути ампутації, використовуючи спеціальну процедуру, яка називається обгортанням”, – повідомила очевидиця та її подруга.

Коментуючи, 48-річний професор стоматології Флоріан Бойєр з Університетської клініки Шаріте в Берліні пояснив, що на відміну від бічних зубів, які мають велику силу, передні зуби не призначені для подібних «подвигів». “Наші зуби не розраховані на такі навантаження”, – розповів він. У зв’язку з цим експерт запідозрив, що відкушування кінчика пальця, напевно, було болючим і для росіянки.

Наразі місцезнаходження російянки невідоме.