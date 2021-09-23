Росія звинуватила Великобританію у брехні після звинувачень Лондона у справі Скрипаля

Глава Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії Сергій Наришкін звинуватив Великобританію у брехні і спробі відвернути увагу від інших проблем після того, як британська поліція оголосила, що встановлений третій російський підозрюваний у замаху на вбивство колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля в 2018 році із застосуванням “Новачок”, повідомляє Reuters.

“Це спроба прикрити чергову брехню або підкріпити попередню брехню”, – сказав Наришкін, повідомляє Інтерфакс.

Він сказав, що дії Великобританії спрямовані на те, щоб “відвернути увагу громадськості від ганебного виведення військ з Афганістану, особливо США і їх союзників”.

У серпні таліби блискавично захопили владу в Афганістані на тлі хаотичного виведення військ Заходу.

У вівторок міністерство закордонних справ Росії заявило, що Великобританія використовує справу про отруєння для навмисного саботажу російсько-британських відносин.

Замах на Сергія Скрипаля, який продавав російські секрети Лондону, викликало один з найбільших скандалів між Росією і Заходом після холодної війни, що призвело до взаємної висилки десятків дипломатів після того, як Великобританія звинуватила Москву.

У 2018 році британські прокурори пред’явили двом громадянам Росії звинувачення в змові з метою вбивства Скрипаля та замаху на вбивство його дочки Юлії і британського поліцейського.

У вівторок Великобританія оголосила, що ще одному росіянину були заочно пред’явлені звинувачення в зв’язку з нападом, в результаті якого загинула жінка, отруєна “Новачком”, додавши, що всі троє підозрюваних є співробітниками російської військової розвідки.

Москва заперечує свою причетність і називає ці звинувачення антиросійської пропагандою.