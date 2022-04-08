Російські війська пішли із півночі України. Повернулися в країну та Білорусь

Міноборони Великобританії з посиланням на інформацію, отриману розвідкою, повідомило у Twitter, що російські війська повністю виведені з півночі України до Білорусії та Росії.

Як мінімум, частина російських сил буде перекинута на схід України для бойових дій на Донбасі, пише Міноборони.

Масивне зрушення на північний схід, ймовірно, займе не менше тижня. Перед цим також потрібно буде поповнити запаси.

У міністерстві заявили, що російські війська продовжують обстріл міст на сході та півдні і що російські сили просунулися на південь від міста Ізюм, яке знаходилося під їх контролем.

Величезні руйнування

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, згідно з висновками української влади, ситуація на Бородзянці набагато гірша, ніж у Бучі, де кілька днів тому було виявлено жертви злочинів, скоєних росіянами. Після відступу російських військ було розпочато пошуки руїн Бородзянки, де внаслідок обстрілів було зруйновано більшість житлових будинків.

У виступі, опублікованому в Інтернеті, президент Зеленський наголосив, що дії росіян несуть загрозу свободі та безпеці всіх народів.

– Російські війська – найбільша загроза свободі, безпеці та правам людини на планеті. Після Бучі ми розпочали обшук у будинках на Бородзянці і вже зараз видно, що там ситуація ще гірша і жертв від російських окупантів більша, — сказав український лідер. Він також нагадав, що РФ була відсторонена від участі у Раді ООН з прав людини, та закликав до подальшої підтримки України.