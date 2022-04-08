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Російські війська пішли із півночі України. Повернулися в країну та Білорусь

Євгеній Подольський

Міноборони Великобританії з посиланням на інформацію, отриману розвідкою, повідомило у Twitter, що російські війська повністю виведені з півночі України до Білорусії та Росії.

Як мінімум, частина російських сил буде перекинута на схід України для бойових дій на Донбасі, пише Міноборони.

Російські війська пішли із півночі України. Повернулися в країну та Білорусь

Масивне зрушення на північний схід, ймовірно, займе не менше тижня. Перед цим також потрібно буде поповнити запаси.

У міністерстві заявили, що російські війська продовжують обстріл міст на сході та півдні і що російські сили просунулися на південь від міста Ізюм, яке знаходилося під їх контролем.

Величезні руйнування

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, згідно з висновками української влади, ситуація на Бородзянці набагато гірша, ніж у Бучі, де кілька днів тому було виявлено жертви злочинів, скоєних росіянами. Після відступу російських військ було розпочато пошуки руїн Бородзянки, де внаслідок обстрілів було зруйновано більшість житлових будинків.

У виступі, опублікованому в Інтернеті, президент Зеленський наголосив, що дії росіян несуть загрозу свободі та безпеці всіх народів.

– Російські війська – найбільша загроза свободі, безпеці та правам людини на планеті. Після Бучі ми розпочали обшук у будинках на Бородзянці і вже зараз видно, що там ситуація ще гірша і жертв від російських окупантів більша, — сказав український лідер. Він також нагадав, що РФ була відсторонена від участі у Раді ООН з прав людини, та закликав до подальшої підтримки України.

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