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ВЕЛИКА БРИТАНІЯМедицина

Робоча криза в Британії продовжується. Країні не вистачає майже 40 тисяч медпрацівників

Євгеній Подольський

Британський уряд був попереджений про поглиблення трудового кризи в лікарнях Англії, які не можуть заповнити десятки тисяч вакансій для медсестер, повідомляє Observer.

Керівництво лікарень заявило, що нестача медсестер загострилася через труднощі з набором працівників з Європи.

Останні дані Національної служби охорони здоров’я показують, що в Англії є близько 39 000 вакансій для медсестер, причому найбільш тривожна ситуація спостерігається в лікарнях столиці Лондона і на південному сході Англії, повідомляє BNR.

Число медсестер Європейської економічної зони в реєстрі медсестер і акушерок Ради впало на 90% з 2016 року. Уряд обіцяв збільшити кількість медсестер у національній охороні здоров’я на 50 000 до 2025 року.

У вересні минулого року було виділено 28 мільйонів фунтів стерлінгів для найму сестер з-за кордону, їх проживання та перельотів. Однак в звіті аналітичного центру Nuffield йдеться, що для того, щоб уряд досяг своєї мети, необхідно залучити більше робочих з-за кордону.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон вже знаходиться під серйозним тиском у зв’язку з проблемою нестачі робочої сили в країні після Brexit, від водіїв вантажівок до сільськогосподарських робітників. Побоювання органів охорони здоров’я з приводу нестачі медсестер зараз посилюються після того, як експерти попередили, що цієї зими від сезонного грипу можуть померти до 60 000 чоловік.

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